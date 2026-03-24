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Encuentran una proteína que detecta cáncer colorrectal con 70 % de precisión

En estudios iniciales, un panel que incluye la proteína IGFBP2, logró identificar la enfermedad del cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %, lo que representa un paso importante hacia pruebas menos invasivas.

Por Agencia EFE Un grupo de científicos del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) ha encontrado en un estudio inicial que una proteína de la sangre detectó un diagnóstico de cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %. La proteína encontrada en la sangre es la IGFBP2, la cual según informó el CCC-UPR en un comunicado, podría ayudar a detectar el cáncer colorrectal de forma más temprana que algunas pruebas actuales.

"La validación de nuevas herramientas como IGFBP2 nos acerca a lograr diagnósticos más tempranos y accesibles para nuestra población", afirmó en el comunicado Elba Caraballo Rivera, subdirectora del CCC-UPR. El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico y el segundo más común entre hombres y mujeres en la isla con el 13,1 y 13,2 %, detrás de próstata (40,6 %) y seno (29,7 %), respectivamente. La nota agrega que en estudios iniciales, un panel que incluye la proteína IGFBP2, logró identificar la enfermedad del cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %, lo que representa un paso importante hacia pruebas menos invasivas. Muchas veces se detecta en etapas avanzadas, lo que hace más difícil su tratamiento, indicó la nota. Por eso, detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.