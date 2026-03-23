Nuevo material inspirado en el cerebro reducirá consumo energético de la IA

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La computación inspirada en el cerebro, o neuromórfica, es una forma alternativa de procesar la información que podría reducir el consumo energético hasta en un 70 %, al almacenar y procesar la información en el mismo lugar, y hacerlo con un consumo energético extremadamente bajo.

Por Agencia EFE El consumo de energía es uno de los principales retos del 'hardware' actual de inteligencia artificial (IA), pero un nuevo tipo de dispositivo nanoelectrónico que imita el funcionamiento del cerebro humanos podría reducirlo de forma importante. Investigadores liderados por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han desarrollado una forma de óxido de hafnio que actúa como un memristor altamente estable y de bajo consumo energético, un componente diseñado para imitar la eficiente forma en que las neuronas se conectan en el cerebro, aunque aún hay retos que superar en su fabricación

Un memristor es un dispositivo electrónico capaz de realizar las mismas funciones que un transistor, pero ocupando mucho menos espacio y con un consumo muy inferior. Además, permiten integrar miles de millones de transistores en un único chip y sirve para mejorar las prestaciones de las grandes redes neuronales artificiales. Los sistemas actuales de IA se basan en chips informáticos convencionales que transportan datos de un lado a otro entre la memoria y las unidades de procesamiento. La computación inspirada en el cerebro, o neuromórfica, es una forma alternativa de procesar la información que podría reducir el consumo energético hasta en un 70 %, al almacenar y procesar la información en el mismo lugar, y hacerlo con un consumo energético extremadamente bajo. Un sistema de este tipo también sería mucho más adaptable, del mismo modo que nuestros propios cerebros son capaces de aprender y adaptarse. La mayoría de los memristores existentes se basan en la formación de diminutos filamentos conductores dentro del material de óxido metálico.