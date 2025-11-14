Este es el "bolsillo" de lujo para el iPhone

POR EFE

Apple presentó el iPhone Pocket (bolsillo para el iPhone), una edición limitada de una bolsa tejida para guardar un teléfono, que la compañía de EEUU creó junto al diseñador japonés Issey Miyake, que cuesta entre 149,95 y 229,95 dólares dependiendo del tamaño de la correa y el color.

La compañía de la manzana mordida afirmó en un comunicado que el diseño "tejido en 3D" se inspiró en "un trozo de tela" y surgió de la idea de "crear un bolsillo adicional" que pueda albergar "cualquier iPhone" y otros objetos cotidianos.

"iPhone Pocket explora el concepto de: 'El placer de llevar el iPhone a su manera'", anota Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, en un comunicado.