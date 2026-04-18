Google lanza una herramienta que rastrea los precios de hoteles

Por Agencia EFE

Google lanzó una función que permite a los usuarios rastrear las tarifas de hoteles específicos, similar al sistema de seguimiento ya existente en Google Flights, la herramienta que notifica por correo electrónico al usuario si las tarifas bajan durante las fechas que elijas.

Hasta ahora, el buscador permitía monitorizar la fluctuación de precios a nivel general en una ciudad, pero la nueva actualización permite poner la lupa sobre establecimientos concretos.