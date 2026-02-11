¿Sabe cómo combatir las amenazas en su correo de Gmail?

Por revistaeyn.com

Según el informe M-Trends 2025 de Mandiant, el robo de credenciales (18%) superó al phishing (16%) como vector de ataque en América, quedando solo por detrás de la explotación de vulnerabilidades (28%).

El estudio señala que el tiempo promedio de detección en la región es de 10 días, reduciéndose a tan solo 6 días en casos de ransomware, y destaca que el 62% de las víctimas de ransomware en la región solo se dan cuenta de la intrusión cuando son notificadas por el propio delincuente, lo que demuestra la urgencia de las defensas proactivas.

A continuación, los pasos recomendados para identificar solicitudes engañosas y proteger las cuentas de Gmail:

1.Realizar una validación rigurosa del remitente

Antes de cualquier interacción, verificar que la dirección de correo electrónico y el nombre para mostrar coincidan. Cuidado con los dominios que imitan marcas conocidas con sutiles alteraciones de caracteres. En caso de recibir un correo electrónico sospechoso solicitando información personal, reportarlo como phishing y los correos de esa persona se dirigirán a la carpeta de correo no deseado.