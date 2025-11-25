La IA puede convertirse en 'moderno monstruo de Frankestein', advierte Jefe derechos humanos de ONU

Tecnología & Cultura Digital

Por Agencia EFE El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió sobre los peligros que para las libertades fundamentales puede entrañar el mal uso de la inteligencia artificial (IA), advirtiendo que "tiene el potencial de convertirse en un moderno monstruo de Frankestein". "Sin las debidas salvaguardias y regulaciones, los sistemas de IA tienen el potencial de convertirse en un moderno monstruo de Frankenstein, como en la famosa novela de Mary Shelley, concebida a pocos kilómetros de aquí", señaló en la jornada inaugural del Foro de Empresas y Derechos Humanos, que se celebra esta semana en la sede europea de la ONU en Ginebra.

Türk defendió que la IA generativa "tiene un enorme potencial, pero su explotación con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y distraer". "Las amenazas a varios derechos humanos, incluidos la privacidad, la participación política, la libertad de expresión y el trabajo, son claras y evidentes", advirtió el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas. "Cuando los poderosos gigantes tecnológicos introducen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, los derechos humanos pueden convertirse en la primera víctima", afirmó Türk. Ante ello, alertó, "los gobiernos tienen la responsabilidad de unirse para evitar ese desenlace y las empresas pueden elegir un camino distinto, como algunas ya han hecho, aprovechando esta oportunidad para desarrollar tecnologías digitales que promuevan los derechos humanos y sirvan al bien público". Otro modelo de negocio que criticó fue el de las plataformas de redes sociales, que "ya está alimentando la polarización, el extremismo y la exclusión", algo ante lo cual, advirtió, muchos países no encuentran el modo de hacerle frente.