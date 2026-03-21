Xiaomi presenta nuevos modelos de inteligencia artificial

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MiMo-V2-Pro supera el billón de parámetros, una escala comparable a la de los modelos más avanzados del sector, y está optimizado para escenarios en los que la IA no solo genera contenido, sino que interactúa con programas y herramientas para completar tareas complejas.

Por Agencia EFE La tecnológica china Xiaomi presentó nuevos modelos de inteligencia artificial (IA), entre ellos su modelo MiMo-V2-Pro, en una apuesta por el desarrollo de sistemas orientados a agentes inteligentes capaces de ejecutar tareas de forma autónoma. La compañía lanzó también el modelo multimodal MiMo-V2-Omni y el sistema de síntesis de voz MiMo-V2-TTS, dentro de una nueva familia diseñada para este tipo de aplicaciones.

De acuerdo con Xiaomi, MiMo-V2-Pro supera el billón de parámetros, una escala comparable a la de los modelos más avanzados del sector, y está optimizado para escenarios en los que la IA no solo genera contenido, sino que interactúa con programas y herramientas para completar tareas complejas. En evaluaciones como el índice de la plataforma independiente Artificial Analysis, que agrupa pruebas de razonamiento, programación y uso de herramientas, el modelo figura entre los diez primeros a nivel global, lo que refleja su posicionamiento en la gama alta del sector. El fundador de la compañía, Lei Jun, señaló en su cuenta de Weibo -semejante a X, censurado en China- que el modelo acaba de ser completado y afirmó que la inversión en IA superará este año los 16.000 millones de yuanes (unos US$2.328 millones), tras haber mantenido hasta ahora un perfil "relativamente discreto" en este ámbito. Por su parte, la responsable del equipo de modelos de lenguaje de Xiaomi, Luo Fuli, indicó en X que se trata de la primera familia de modelos concebida específicamente para la "era de los agentes", en referencia a la evolución de estos sistemas más allá de los asistentes conversacionales.