Escasez de chips de memoria se prolongará hasta 2027 y presiona precios de la tecnología

Por revistaeyn.com
La industria global de los semiconductores enfrenta un cuello de botella que está lejos de resolverse. La falta de chips de memoria, un componente esencial tanto para dispositivos electrónicos de consumo como para centros de datos de inteligencia artificial, podría extenderse al menos hasta 2027, según advierten altos ejecutivos del sector.
La acelerada expansión de la infraestructura tecnológica vinculada a la inteligencia artificial ha disparado la demanda de memoria a niveles sin precedentes. Smartphones, computadoras portátiles y servidores compiten ahora por un suministro limitado, en un contexto donde los grandes fabricantes priorizan los pedidos destinados a centros de datos especializados en IA.
En particular, la memoria de alto ancho de banda se ha convertido en uno de los recursos más codiciados del mercado.
Sassine Ghazi, director ejecutivo de Synopsys —empresa clave en el desarrollo de software para el diseño de chips—, explicó recientemente que la tensión entre oferta y demanda no será pasajera. A su juicio, la industria seguirá enfrentando restricciones severas durante 2026 y 2027, ya que la mayor parte de la producción actual se dirige directamente a proyectos de inteligencia artificial. Esto deja a otros segmentos, como la electrónica de consumo tradicional, con acceso limitado a estos componentes.
El mercado de memorias está dominado por tres grandes actores: Samsung, SK Hynix y Micron. Aunque estas compañías han anunciado planes para ampliar su capacidad de fabricación, el proceso no es inmediato. Desde la inversión inicial hasta que una nueva planta comienza a producir pueden transcurrir al menos dos años, lo que explica por qué la presión sobre el suministro persistirá en el corto y mediano plazo.
Históricamente, los precios de la memoria han seguido ciclos marcados por periodos de abundancia y escasez. Sin embargo, varios analistas consideran que el escenario actual va más allá de un ciclo tradicional y lo califican como un “superciclo”, impulsado por la revolución de la inteligencia artificial. En este contexto, las empresas fabricantes atraviesan uno de sus momentos más rentables.
El impacto ya empieza a sentirse en la industria tecnológica. Winston Cheng, director financiero de Lenovo, el mayor fabricante de computadoras personales del mundo, anticipó incrementos sostenidos en los precios de la memoria debido al desequilibrio entre oferta y demanda.
Según el ejecutivo, este aumento de costos podrá trasladarse gradualmente a los precios finales de los productos.
Otras compañías del sector, como el gigante chino Xiaomi, ya han advertido que los teléfonos móviles podrían encarecerse en los próximos años. Aunque algunos fabricantes cuentan con cadenas de suministro diversificadas para amortiguar el golpe, los analistas coinciden en que los primeros efectos se notarán en los dispositivos de gama más baja.
Con información de CNBC