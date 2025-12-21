Opinión: La IA como transformadora de modelos de negocios y no solo de procesos

Por: Víctor Betancourt, Gerente General de SONDA Panamá-Guatemala

Durante décadas, la automatización fue el pilar fundamental de la modernización empresarial. Invertir en ella significaba lograr eficiencia operativa, haciendo lo mismo de siempre, pero más rápido y sin errores. Sin embargo, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), y en particular de los agentes inteligentes y la IA generativa, ha provocado un quiebre fundamental en esta narrativa.

Aunque muchas organizaciones se enorgullecen de su "transformación digital", la mayoría se encuentra en un estadio de automatización incompleta. Han logrado implementar sistemas que replican el trabajo humano, pero que no añaden una capa de razonamiento o adaptación. La IA, en cambio, opera bajo una lógica completamente distinta. Su valor no reside en la velocidad de la ejecución, sino en la calidad de la decisión.

McKinsey reportó en su informe State of AI 2025, que el 88 % de las empresas usa IA en alguna función, pero pocas la integran en procesos críticos de decisión. Otras consultoras de clase mundial estiman que la automatización tradicional puede reducir costos en los procesos entre 25 % y 40 %, aunque la mayor parte se limita a tareas repetitivas, no decisiones estratégicas.

La IA interpreta, aprende, y se adapta. Su unidad básica no es la regla; es el modelo, el agente capaz de predecir, recomendar y, en última instancia, decidir. Si la automatización tradicional se vuelve más compleja y caótica a medida que se le añaden más reglas, la IA se vuelve más inteligente a medida que se le proporcionan más datos.