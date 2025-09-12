Opinión: La industria del software evoluciona a ecosistemas colaborativos entre IA y humanos

Tecnología & Cultura Digital

La industria del software evoluciona hacia ecosistemas de colaboración que son digitales, inteligentes y distribuidos al momento de utilizar IA, además de operar en la nube y trabajar con talento humano que ya no necesita estar en un mismo lugar físico, dice Peter Kroll, gerente país de Novacomp en México.

Por: Peter Kroll, gerente país de Novacomp en México Así como en una fábrica automotriz existen líneas de producción para carrocería, motores y ensamblado; en una fábrica de software también hay procesos organizados en “líneas” donde participan distintos roles y etapas como es el análisis de requerimientos, el diseño, la codificación, las pruebas y el despliegue. Por tal motivo se puede asegurar, que la industria del software evoluciona hacia ecosistemas de colaboración que son digitales, inteligentes y distribuidos al momento de utilizar IA, además de operar en la nube y trabajar con talento humano que ya no necesita estar en un mismo lugar físico.

De acuerdo con Grand View Research, el tamaño del mercado global de desarrollo de software personalizado se estimó en USD 43,16 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 146,18 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 22,6% entre 2025 y 2030. El siguiente paso Lo humano sigue siendo indispensable en lo que se refiere a la creatividad, la colaboración y la visión, por lo tanto, la fábrica de software debe de ser un ecosistema inteligente donde humanos e IA trabajen juntos, con lo que es posible obtener los siguientes beneficios: · Productividad aumentada: La automatización inteligente de tareas rutinarias libera tiempo y creatividad, permitiendo que las personas se concentren en actividades de mayor valor. · Mejora de la calidad: La IA puede detectar errores, vulnerabilidades y anomalías con mayor rapidez y precisión, contribuyendo a la entrega de productos más robustos y confiables. · Innovación acelerada: El análisis de grandes volúmenes de datos puede inspirar nuevas funcionalidades y modelos de negocio. · Personalización: Los sistemas inteligentes pueden adaptar productos y servicios a las necesidades específicas de cada persona.