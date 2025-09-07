Tecnología & Cultura Digital

Melania Trump advierte que 'los robots ya están aquí' y pidió 'responsabilidad'

La primera dama de Estados Unidos instó así a los líderes de sectores públicos y privados a priorizar la infraestructura, la energía, la seguridad nacional y el talento a medida que la tecnología se expande.

Por Agencia EFE La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) e instó a gestionar su crecimiento "con responsabilidad" en los colegios del país. "Los robots están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción", indicó la primera dama estadounidense durante una reunión de trabajo sobre Educación en IA.

Trump agregó que en esta etapa primitiva "es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con una guía atenta". La primera dama instó así a los líderes de sectores públicos y privados a priorizar la infraestructura, la energía, la seguridad nacional y el talento a medida que la tecnología se expande. Las declaraciones de Trump se enmarcan en su compromiso por liderar proyectos relacionados con la IA. El pasado 26 de agosto presentó en Washington un proyecto con el que busca introducir la inteligencia artificial (IA) entre los alumnos de las escuelas, desde los cuatro hasta los dieciocho años.