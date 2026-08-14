Estudio: Personas pasan casi 90 días al año agotadas por carga mental

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Una encuesta divulgada por LG Electronics revela que, en promedio, las personas pasan 87 días al año lidiando con la carga mental, equivalente a casi una cuarta parte del año.

Por revistaeyn.com Las responsabilidades cotidianas están ocupando una parte cada vez mayor de la vida de las personas, incluso durante los momentos destinados al descanso. Una encuesta divulgada por LG Electronics revela que, en promedio, las personas pasan 87 días al año lidiando con la carga mental, equivalente a casi una cuarta parte del año.

El estudio pone el foco en un fenómeno que, aunque no siempre es visible, está presente en buena parte de la rutina diaria: pensar constantemente en lo que falta por hacer, tomar pequeñas decisiones, recordar pendientes y mantenerse al tanto de múltiples responsabilidades. De acuerdo con los resultados, durante las horas en que permanecen despiertas las personas enfrentan, en promedio, 27 interrupciones vinculadas con esta carga mental. LG plantea esta problemática como eje de su campaña Life’s Good 2026, que este año lleva como mensaje “Libera tu mente”. La iniciativa busca mostrar cómo la inteligencia artificial puede asumir determinadas tareas rutinarias y reducir el esfuerzo que implica administrar el hogar, para que las personas recuperen tiempo y atención. La dimensión del fenómeno también se refleja en sus consecuencias. Más de la mitad de los participantes, un 51 %, aseguró que la carga mental dificulta su descanso nocturno, mientras que un 49 % afirmó que tiene repercusiones sobre su bienestar físico.