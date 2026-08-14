Estudio: Personas pasan casi 90 días al año agotadas por carga mental

Por revistaeyn.com
Las responsabilidades cotidianas están ocupando una parte cada vez mayor de la vida de las personas, incluso durante los momentos destinados al descanso.
Una encuesta divulgada por LG Electronics revela que, en promedio, las personas pasan 87 días al año lidiando con la carga mental, equivalente a casi una cuarta parte del año.
El estudio pone el foco en un fenómeno que, aunque no siempre es visible, está presente en buena parte de la rutina diaria: pensar constantemente en lo que falta por hacer, tomar pequeñas decisiones, recordar pendientes y mantenerse al tanto de múltiples responsabilidades.
De acuerdo con los resultados, durante las horas en que permanecen despiertas las personas enfrentan, en promedio, 27 interrupciones vinculadas con esta carga mental.
LG plantea esta problemática como eje de su campaña Life’s Good 2026, que este año lleva como mensaje “Libera tu mente”. La iniciativa busca mostrar cómo la inteligencia artificial puede asumir determinadas tareas rutinarias y reducir el esfuerzo que implica administrar el hogar, para que las personas recuperen tiempo y atención.
La dimensión del fenómeno también se refleja en sus consecuencias. Más de la mitad de los participantes, un 51 %, aseguró que la carga mental dificulta su descanso nocturno, mientras que un 49 % afirmó que tiene repercusiones sobre su bienestar físico.
“A medida que la tecnología se convierte en parte de la vida cotidiana, debería ayudar discretamente a las personas a recuperar su tiempo y atención para enriquecer sus vidas”, señaló Kim Hyo-eun, directora de la División de Gestión de Marca de LG.
El estudio también identifica al hogar como uno de los principales espacios donde se acumulan estas responsabilidades. Las tareas no remuneradas tienen un mayor peso en la carga mental que el trabajo remunerado, lo que abre una oportunidad para que la tecnología contribuya a simplificar la gestión cotidiana.
En ese sentido, 73 % de los encuestados considera que una tecnología adecuada para el hogar podría ayudar a disminuir esa presión. La expectativa ya no se limita a contar con dispositivos que respondan a órdenes, sino con soluciones capaces de anticiparse a determinadas necesidades y hacerse cargo de procesos repetitivos.
La psiquiatra Judith Joseph, incluida en TIME100 Creators 2026, advirtió que la acumulación permanente de tareas domésticas puede convertirse en un factor silencioso de agotamiento emocional. A su juicio, el uso inteligente de la tecnología podría contribuir a liberar recursos psicológicos para recuperar espacios de conexión, espontaneidad y disfrute.
Precisamente, cuando los encuestados imaginaron qué harían si pudieran desprenderse de parte de esa carga, no priorizaron trabajar más o alcanzar nuevos objetivos. Optaron por actividades sencillas: leer un libro, compartir tiempo improvisado con sus seres queridos o disfrutar de momentos sin responsabilidades.
Con “Libera tu mente”, LG busca así replantear el papel de la inteligencia artificial: no necesariamente para hacer que las personas sean más productivas, sino para que tengan que dedicar menos tiempo a organizar la vida y puedan disponer de más tiempo para vivirla.