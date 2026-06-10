Prada irá al espacio con astronautas de la NASA, del programa Artemis

POR EFE

Los astronautas del programa Artemis de la NASA, que ambiciona llevar de regreso al ser humano a la Luna, vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales, fruto de una colaboración entre la agencia estadounidense y la marca de moda italiana.

"La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas", informó en un comunicado la marca de lujo.

La prenda, diseñada por Prada y la compañía espacial Axiom Space, cuenta con un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura de los astronautas.