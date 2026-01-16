Protéjase del 'brushing', la estafa de los paquetes inesperados

Tecnología & Cultura Digital

Expertos alertan sobre la recepción de paquetes que no fueron solicitados y cómo esto podría ser una señal de alerta de que los datos personales podrían estar comprometidos.

Por revistaeyn.com Aunque, en apariencia, las ventas en línea ofrecen comodidad y seguridad para los consumidores, existe una industria clandestina que ha crecido hasta el punto en que los consumidores comunes podrían terminar participando, sin saberlo, en la creación de reseñas falsas. Si se recibe un artículo en el hogar y no se recuerda el haberlo pedido, según ESET, podría tratarse de que estén usando los datos para una estafa conocida como brushing (literalmente “cepillado”, en inglés). El término se utiliza porque el estafador “peina” o retoca la reputación de su producto con ventas y comentarios falsos.

“Las estafas de brushing son un tipo de fraude en el comercio electrónico en el que un vendedor envía un paquete a la dirección de una persona aparentemente al azar. El artículo suele ser de bajo valor y no se trata de un gesto altruista. En realidad, es un intento del vendedor de inflar fraudulentamente la calificación del producto en plataformas de venta en línea”, comenta Martina López, investigadora de Ciberseguridad de ESET Latinoamérica. La estafa comienza cuando el estafador obtiene una lista de nombres y direcciones postales —normalmente publicada en foros de ciberdelincuencia tras filtraciones de datos, o a través de sitios de búsqueda de personas. Incluso puede recopilar esta información de fuentes públicas. Luego, crea una cuenta falsa de comprador en una plataforma de comercio electrónico donde vende sus productos y utiliza esa cuenta para “comprar” su propio producto y envía el artículo a la dirección de la víctima. Con la cuenta falsa, publica una reseña de 5 estrellas, mejorando (o “brushing up”) la reputación y visibilidad del producto

PAQUETES NO SOLICITADOS

La primera vez que la víctima se entera del fraude suele ser cuando recibe el paquete no solicitado. “La preocupación por recibir productos gratis por correo recae en el posible hecho de ser el objetivo de una estafa de brushing, lo que podría indicar que hay datos personales que se están compartiendo en el mundo del ciberdelito. Por otro lado, los estafadores podrían estar verificando que estos datos sean correctos para pasar a una segunda fase, que podría implicar un fraude de identidad más grave”, advierte López de ESET. Si se recibe por correo un artículo de bajo valor y mala calidad que no se recuerda haber comprado, esto según ESET es una señal de alerta inmediata. Una dirección de remitente vaga o ausente, y la presencia de un posible código QR dentro del paquete, también son indicios preocupantes.