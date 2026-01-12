Tecnología & Cultura Digital

Cómo desarrollar el músculo de la IA en los líderes de la empresa

La verdadera ventaja competitiva de la Inteligencia Artificial proviene de contar con líderes empresariales capaces de tender puentes entre los problemas del negocio y las posibilidades que ofrece la tecnología.

Por: McKinsey & Co. (*) Uno de los obstáculos más críticos para lograr un impacto a escala con las transformaciones digitales y de Inteligencia Artificial es contar con un grupo suficiente de líderes de dominio. Se trata de los ejecutivos N-2 y N-3 (es decir, aquellos que se sitúan dos o tres niveles por debajo del CEO) que lideran un dominio –ya sea una línea de negocio o una función– e impulsan la transformación de extremo a extremo con IA. Las herramientas de IA están en todas partes, pero no así las competencias necesarias para aplicarlas a problemas empresariales reales, mejorando la experiencia del cliente y reduciendo al mismo tiempo los costos unitarios a escala.

Contar con estos responsables de dominio es probablemente el elemento más crítico que cualquier empresa necesita para sus transformaciones con IA.

¿Qué es un dominio?

Ese enfoque en el dominio es particularmente crítico porque la mayoría –si no todas– de las empresas que hemos estudiado obtienen la mayor parte de sus beneficios de unos pocos dominios profundamente transformados. Por ello, aunque es importante desarrollar las competencias tecnológicas de todas las personas de la empresa, en este artículo nos centraremos en el responsable del dominio.

Los responsables de dominio más eficaces pueden abordar las necesidades de los clientes, la estrategia, el diseño organizacional y el desempeño operativo: el músculo ejecutivo tradicional. Pero también han desarrollado un “segundo músculo”: contar con la suficiente fluidez tecnológica para diseñar una hoja de ruta de transformación habilitada por IA, comprender la entrega moderna de software y valorar la salud de su patrimonio de datos, de las plataformas tecnológicas y del talento de ingeniería. Sin embargo, hoy estamos lejos de tener suficientes líderes de dominio. Nuestro análisis de perfiles de LinkedIn de altos directivos de empresas de Fortune 500 indicó que solo el 17 % de su conjunto de competencias es de naturaleza técnica y que apenas el 5 % de sus trayectorias profesionales han incluido el desempeño de un puesto técnico. Esto no resulta sorprendente. Históricamente, los líderes con capacidades tecnológicas tendían a desarrollar su carrera en el área de tecnología de la información (TI). A pesar de la escasez de responsables de dominio con un músculo sólido de IA, está surgiendo un modelo que define qué se necesita para ser un responsable de dominio eficaz y cómo desarrollar los músculos tecnológicos correspondientes.

¿Qué competencias definen a los responsables de dominio?

Las competencias clave son: -Reimaginar su dominio y crear una visión transformadora con el cliente en el centro. Comprenden los puntos de fricción y las necesidades no cubiertas. Conocen las principales fuentes de ineficiencia en sus operaciones. Utilizan la creatividad y el reconocimiento de patrones para reimaginar el negocio con IA, no solo para automatizar un flujo de trabajo existente. -Desarrollar hojas de ruta de transformación habilitadas por IA. Saben cómo trabajar con expertos del dominio y especialistas funcionales para rediseñar procesos de extremo a extremo mediante IA y tecnología. Convierten esos insumos en una hoja de ruta integral de casos de uso secuenciados, con KPI claros vinculados a resultados. No delegan esta tarea al equipo de TI ni la trasladan a niveles inferiores de sus organizaciones. La asumen porque es crítica para la misión.

-Supervisar la entrega de tecnología. Si bien no son expertos en tecnología, estos líderes poseen el suficiente conocimiento tecnológico para supervisar el desarrollo, ayudar a sus equipos a priorizar el trabajo, resolver problemas para superar obstáculos y cuestionar el enfoque de sus equipos de forma eficaz. Trabajan de manera rápida e iterativa para crear soluciones escalables que entusiasmen a los clientes. Además, aprovechan la existencia de equipos multifuncionales bajo su liderazgo para impulsar la eficacia y la velocidad del desarrollo. -Liderar la gestión del cambio de extremo a extremo. Los líderes empresariales con capacidades tecnológicas no delegan la responsabilidad de implementar sus soluciones de IA. Se responsabiliza de su adopción y escalada. Son responsables no solo de desarrollar soluciones, sino también de garantizar que generen valor. Dado que tienen la mejor visión global del proceso de extremo a extremo que se está transformando, están en la mejor posición para diseñar y orquestar un esfuerzo de gestión del cambio bien integrado.