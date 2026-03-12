WhatsApp presenta cuentas para menores controladas por los padres

Tecnología & Cultura Digital

Deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta.

Por Agencia EFE WhatsApp anunció las nuevas cuentas administradas por los padres, que permiten a estos configurar la aplicación de mensajería para preadolescentes con nuevos controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas. Estas cuentas, que se implementarán a nivel global en los próximos meses, incluyen por defecto "nuevas configuraciones estrictas", controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes (13 años en Estados Unidos) en sus primeras experiencias con la mensajería, informa WhatsApp.

"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas". Deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta. Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas. Después de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, estos adultos pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta. Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia, detalla WhatsApp.