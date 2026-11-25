En un mismo dispositivo se puede tener tarjetas de crédito y débito incorporadas a billeteras digitales como Apple Pay y Google Wallet, y aplicaciones de bancos y billeteras virtuales.

Hace solo algunos años, el hecho de que te roben el celular significaba perder los contactos, fotografías y el acceso a las comunicaciones. Hoy la realidad es distinta, ya que un smartphone puede concentrar una parte importante de la vida digital y financiera.

“Es importante no entrar en alarmismos: que un delincuente tenga en su poder tu celular, no significa que pueda utilizar automáticamente las tarjetas digitales. Plataformas como Apple Pay y Google Wallet cuentan con mecanismos de autenticación y tokenización que dificultan los pagos no autorizados”, menciona Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Hay dos tipos de herramientas que se suelen utilizar desde el celular. Por un lado, las tarjetas digitales (tipo Apple Pay y Google Wallet), que permiten pagar con tarjetas asociadas al teléfono y a las que un robo puede representar un riesgo si el delincuente logra superar los controles de acceso del dispositivo. Por otro lado, las billeteras virtuales (tipo Mercado Pago, MODO o apps de bancos) que además de pagar, permiten consultar saldos, enviar dinero y realizar otras operaciones, por lo que si alguien accede a estas cuentas, las consecuencias pueden ir más allá de un pago no autorizado.

Ante el robo de un teléfono, desde ESET destacan que actuar rápido es clave para evitar que alguien utilice las tarjetas o acceda a las cuentas, y comparte los siguientes pasos a seguir:

Bloquear el celular de forma remota: Si el celular es Android, ingresar a Google Localizador con la cuenta. Buscar la opción “Bloqueo remoto” y seguir las indicaciones para confirmar el bloqueo. Desde allí, se podrá ver también la ubicación del celular, hacer que suene o hasta mostrar un mensaje. Si se trata de un iPhone, se debes ingresar al buscador de iCloud, seleccionar el dispositivo y luego activar “Modo perdido” para bloquearlo.

Contactar al banco y a las aplicaciones de pago: Comunicarse con las entidades financieras y las billeteras virtuales que se utilizan para informar sobre el robo. Es necesario solicitar el bloqueo de las tarjetas asociadas, la suspensión de los accesos y también el cierre de las sesiones activas.

Bloquear su línea telefónica: El siguiente paso consiste en comunicarse con la empresa de telefonía móvil para que puedan efectuar el bloqueo de la tarjeta SIM (o eSIM, en caso de corresponder). Aún con el teléfono bloqueado, el número sigue siendo clave para acceder a diversas cuentas (bancos, billeteras virtuales), ya que lo utilizan para enviar códigos de verificación o recuperar el acceso a una cuenta.