Por revistaeyn.com
La temporada de fin de año trae consigo un mayor movimiento comercial y financiero. Las compras navideñas, la búsqueda de ofertas, la planificación de vacaciones y las transferencias a familiares forman parte de las actividades que incrementan el uso de plataformas digitales.
Sin embargo, este comportamiento también es aprovechado por los ciberdelincuentes para desarrollar diferentes modalidades de estafa.
Entre los engaños más comunes se encuentran las tiendas en línea falsas que ofrecen productos con descuentos difíciles de encontrar en comercios legítimos, las promociones inexistentes y los anuncios que solicitan pagos anticipados por artículos que nunca son entregados.
Otra modalidad consiste en suplantar la identidad de empresas reconocidas, como bancos, aerolíneas o servicios de mensajería, mediante mensajes que alertan sobre supuestos problemas con cuentas, vuelos o entregas. También se presentan casos en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos para solicitar transferencias de dinero ante emergencias ficticias.
“El fraude digital evoluciona constantemente y ya no depende únicamente de vulnerar sistemas tecnológicos. Los delincuentes combinan herramientas digitales con técnicas de ingeniería social para manipular las decisiones de las personas”, explica Esteban Pinetta, especialista en fraude, delitos financieros y riesgo digital de SISAP.
A este escenario se incorpora el uso de inteligencia artificial, que facilita la creación de imágenes, anuncios, páginas web y comunicaciones falsas con apariencia profesional.
Para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos, SISAP recomienda:
· Verificar los comercios y proveedores: realizar compras y reservaciones desde páginas oficiales, comprobar la identidad de las agencias de viajes y desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos.
· Confirmar las solicitudes de dinero: ante mensajes de familiares o conocidos que soliciten transferencias, verificar su identidad mediante una llamada u otro canal de comunicación.
· Proteger la información financiera: no compartir contraseñas, PIN ni códigos de verificación, incluso cuando la solicitud parezca provenir de una institución reconocida.
· Evitar enlaces desconocidos: ingresar directamente a las plataformas bancarias, comerciales o de viajes para consultar cualquier notificación sobre pagos, reservaciones o entregas.
· Monitorear las cuentas: activar alertas bancarias y revisar periódicamente los movimientos para identificar transacciones no reconocidas.
En caso de detectar una operación sospechosa, es importante contactar inmediatamente a la institución financiera para reportarla, solicitar el bloqueo de los medios de pago comprometidos y conservar los comprobantes o mensajes relacionados con el incidente.
La prevención es fundamental durante una temporada en la que las transacciones digitales forman parte de las actividades cotidianas.