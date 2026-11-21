Tecnología & Cultura Digital

Entre los engaños más comunes se encuentran las tiendas en línea falsas que ofrecen productos con descuentos difíciles de encontrar en comercios legítimos, las promociones inexistentes y los anuncios que solicitan pagos anticipados por artículos que nunca son entregados.

Por revistaeyn.com La temporada de fin de año trae consigo un mayor movimiento comercial y financiero. Las compras navideñas, la búsqueda de ofertas, la planificación de vacaciones y las transferencias a familiares forman parte de las actividades que incrementan el uso de plataformas digitales. Sin embargo, este comportamiento también es aprovechado por los ciberdelincuentes para desarrollar diferentes modalidades de estafa.

Entre los engaños más comunes se encuentran las tiendas en línea falsas que ofrecen productos con descuentos difíciles de encontrar en comercios legítimos, las promociones inexistentes y los anuncios que solicitan pagos anticipados por artículos que nunca son entregados. Otra modalidad consiste en suplantar la identidad de empresas reconocidas, como bancos, aerolíneas o servicios de mensajería, mediante mensajes que alertan sobre supuestos problemas con cuentas, vuelos o entregas. También se presentan casos en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos para solicitar transferencias de dinero ante emergencias ficticias. “El fraude digital evoluciona constantemente y ya no depende únicamente de vulnerar sistemas tecnológicos. Los delincuentes combinan herramientas digitales con técnicas de ingeniería social para manipular las decisiones de las personas”, explica Esteban Pinetta, especialista en fraude, delitos financieros y riesgo digital de SISAP. A este escenario se incorpora el uso de inteligencia artificial, que facilita la creación de imágenes, anuncios, páginas web y comunicaciones falsas con apariencia profesional. Para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos, SISAP recomienda: