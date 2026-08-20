Estudio: 78 % de aseguradoras ve probable que la IA impacte el fraude de seguros

Finanzas

El estudio de FRISS advierte que el seguro de automóviles concentra el 71 % de los casos de fraude identificados, una situación relacionada con su elevado volumen de transacciones y con procesos que pueden ser vulnerables a manipulaciones.

Por revistaeyn.com El fraude en la industria aseguradora enfrenta una nueva etapa marcada por la combinación de presiones económicas, avances tecnológicos y el crecimiento de redes delictivas organizadas, de acuerdo con el reporte El Estado del Fraude de Seguros 2026, elaborado por FRISS, proveedor global de software para detección de fraude y evaluación de riesgos.

El estudio de FRISS advierte que el fenómeno está evolucionando en dos frentes que requieren respuestas diferentes. El primero corresponde al fraude oportunista, caracterizado por un elevado volumen de casos y un menor nivel tecnológico. Dentro de esta categoría, el 44% de los casos está relacionado con la exageración de reclamos. El segundo frente está asociado con operaciones más sofisticadas y organizadas, que incorporan herramientas de inteligencia artificial para ampliar su alcance y dificultar su detección. Para FRISS, esta combinación impide que las compañías adopten una única estrategia antifraude, por lo que necesitan desarrollar capacidades para atender tanto la cantidad de casos como su creciente complejidad. El seguro de automóviles concentra el 71 % de los casos de fraude identificados, una situación relacionada con su elevado volumen de transacciones y con procesos que pueden ser vulnerables a manipulaciones. A esto se suma que el 58 % de los profesionales consultados asegura haber observado un incremento en el volumen o la complejidad del fraude durante el último período.