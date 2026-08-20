Estudio: 78 % de aseguradoras ve probable que la IA impacte el fraude de seguros

Por revistaeyn.com
El fraude en la industria aseguradora enfrenta una nueva etapa marcada por la combinación de presiones económicas, avances tecnológicos y el crecimiento de redes delictivas organizadas, de acuerdo con el reporte El Estado del Fraude de Seguros 2026, elaborado por FRISS, proveedor global de software para detección de fraude y evaluación de riesgos.
El estudio de FRISS advierte que el fenómeno está evolucionando en dos frentes que requieren respuestas diferentes. El primero corresponde al fraude oportunista, caracterizado por un elevado volumen de casos y un menor nivel tecnológico. Dentro de esta categoría, el 44% de los casos está relacionado con la exageración de reclamos.
El segundo frente está asociado con operaciones más sofisticadas y organizadas, que incorporan herramientas de inteligencia artificial para ampliar su alcance y dificultar su detección.
Para FRISS, esta combinación impide que las compañías adopten una única estrategia antifraude, por lo que necesitan desarrollar capacidades para atender tanto la cantidad de casos como su creciente complejidad.
El seguro de automóviles concentra el 71 % de los casos de fraude identificados, una situación relacionada con su elevado volumen de transacciones y con procesos que pueden ser vulnerables a manipulaciones. A esto se suma que el 58 % de los profesionales consultados asegura haber observado un incremento en el volumen o la complejidad del fraude durante el último período.
La tecnología representa uno de los principales desafíos. Apenas el 9 % de las aseguradoras cuenta con sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático completamente implementados, mientras que el 36 % todavía desarrolla proyectos piloto y el 19% no tiene planes actuales para incorporarlos, señala el estudio de FRISS.
Entre las amenazas emergentes destaca la creación de documentos o identidades sintéticas, señalada por el 76 % de los participantes como la principal forma de uso malicioso de la IA. Además, el 71 % identifica como preocupación significativa la generación de evidencia mediante deepfakes de imagen, audio o video.
El escenario podría complicarse con la expansión de la IA agente. El 78 % considera probable que esta tecnología tenga impacto sobre el fraude de seguros durante los próximos dos años, pero apenas 2 % se siente muy bien preparado para enfrentarla.
Ante este panorama, la cooperación gana relevancia. El 76 % de las aseguradoras ya comparte datos o alertas con otras compañías y el 56 % participa en fuerzas de tarea conjuntas de investigación.
“Para las aseguradoras de América Latina, este informe confirma algo que ya vemos en el día a día: el fraude oportunista sigue concentrando el mayor volumen, pero las redes organizadas y el uso de IA generativa ya no son un problema exclusivo de los mercados más maduros”, señaló Iván Ballón, Gerente de Negocios para América Latina e IBERIA. A su juicio, la brecha de preparación frente a la IA agente se está reduciendo con rapidez y el tiempo para cerrarla es cada vez menor.