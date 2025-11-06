Aunque la herramienta promete facilitar la búsqueda de información y optimizar tareas cotidianas, especialistas en ciberseguridad advierten que aún presenta riesgos importantes en materia de privacidad y protección de datos.

El reciente lanzamiento de ChatGPT Atlas, el navegador de OpenAI que integra inteligencia artificial directamente en la experiencia de navegación, ha generado tanto interés como preocupación entre expertos en tecnología.

De acuerdo con José Amado, gerente del área de identidades digitales de SISAP, “de manera natural las búsquedas en Google han bajado significativamente, debido a que asistentes virtuales como Chat GPT o Gemini hacen búsquedas simultáneas en distintos sitios y fuentes, donde el usuario puede ver el “razonamiento” para curar la información y presentar datos resumidos al usuario con referencias, lo que ahorra tiempo y esfuerzo”

Atlas permite que los usuarios naveguen y, al mismo tiempo, interactúen con ChatGPT para obtener resúmenes, explicaciones o recomendaciones sin salir de la página.

Sin embargo, análisis recientes de firmas especializadas revelan que el sistema podría ser vulnerable a ataques que “engañen” a la inteligencia artificial para ejecutar acciones no autorizadas o acceder a información sensible. Además, la función de “memoria”; que almacena conversaciones e instrucciones anteriores, podría conservar datos o comandos sin el conocimiento del usuario, lo que aumenta el riesgo de exposición.

Atlas no permite entrar a portales de bancos y a ningún sitio donde el usuario necesite autenticarse con usuario y contraseña u algún otro mecanismo, aunque OpenAI tiene esta compatibilidad, Amado sugiere no tratar ya que el solo intento podría dejar expuesta información sensible, También aconseja revisar cuidadosamente cualquier acción sugerida por la IA, como abrir enlaces o completar formularios, antes de ejecutarla.