Trump lanza encuesta para cambiar nombre de la inteligencia artificial

"Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta 'revolución' en constante crecimiento?", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una encuesta proponiendo cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial, mientras en la Casa Blanca se denegaba el acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico tras su anuncio de prohibición del día anterior.

Apelando a que "muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante", Trump pidió a sus seguidores que participaran en esta encuesta.

Mientras el presidente de Estados Unidos lanzaba esta pregunta en su red social, CNN, MS NOW y Politico denunciaban que se había impedido la entrada de sus periodistas a la Casa Blanca.

También mediante un mensaje en Truth, Trump había anunciado que prohibía "con efecto inmediato" el acceso a la Casa Blanca a estos medios, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

Se cumplió la amenaza y los medios afectados reaccionaron defendiendo a sus reporteros y asegurando que defenderán la libertad de prensa y su derecho a informar.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó como una "prohibición a la prensa libre" el veto.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.