El 15 % del PIB y 74 % de la inversión en Costa Rica es por zonas francas

Desde su implementación en 1990, el régimen de zonas francas mantiene un crecimiento sostenido en su cobertura y alcance, pasando de 56 empresas en operaciones productivas a 626 en 2024.

Por Agencia EFE Las zonas francas representan el 15 % del del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica y atraen el 74 % de la inversión extranjera que ingresa a este país centroamericano, destacó un informe de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). De acuerdo con el estudio 'Zona Franca: 35 Años Construyendo Valor para Costa Rica', durante 2024 este modelo aportó US$13.893 millones a la economía costarricense, equivalente al 15 % del PIB. Además, registró US$6.014 millones en compras locales.

El informe indica que desde su implementación en 1990, el régimen mantiene un crecimiento sostenido en su cobertura y alcance, pasando de 56 empresas en operaciones productivas a 626 en 2024, mientras que la contribución absoluta del régimen de zona franca con relación al PIB durante ese periodo, pasó del 1 % al 15 %. En materia de inversión, el régimen concentró el 74 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) del país en 2024, canalizando US$3.720 millones. Según el informe, las empresas situadas en zona franca contribuyeron con la diversificación de las exportaciones que alcanzaron los US$13.013 millones. "Este régimen es un pilar del desarrollo nacional que aporta el 15 % del PIB, genera más de 265.000 empleos y concentra la mayor parte de las exportaciones nacionales. Su capacidad para atraer inversión de alta tecnología, diversificar las exportaciones y crear encadenamientos productivos lo ha convertido en un motor de desarrollo económico y social", declaró el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.