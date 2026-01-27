A 85 segundos del final: qué indica el Reloj del Juicio Final

Por revistaeyn.com

Este indicador simbólico, creado en 1947 por científicos atomistas para advertir sobre los peligros para la humanidad, se ubicó en 85 segundos antes de la medianoche —su punto más cercano al hipotético colapso global— debido a la combinación de amenazas nucleares, crisis climática, tensiones geopolíticas y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, según el Bulletin of the Atomic Scientists.

El movimiento del reloj busca alertar sobre la urgencia de cooperación global para evitar catástrofes humanas provocadas por nosotros mismos.