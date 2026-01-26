Metales preciosos siguen rompiendo récord por incertidumbre del mercado

Finanzas

En lo que va de año, el oro registra ya una subida del 17,81 %, mientras que la plata sube un 53,88 % por las persistentes tensiones geopolíticas.

Por Agencia EFE Los metales preciosos han visto intensificados sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable. A ello se suman las persistentes tensiones geopolíticas, con la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Canadá, a la que impondrá aranceles del 100 % en caso de que llegue a un acuerdo comercial con China.

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4 % y el 5 % en términos reales —el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos. En lo que va de año, el oro registra ya una subida próxima al 20 %, en concreto del 17,81 %, mientras que la plata sube un 53,88 %. De este modo en cerca de año y medio el precio del oro ha duplicado su valor, al pasar de US$2.508,1 el 16 de agosto de 2024 a los aproximadamente US$5.100.

PRECIOS HISTÓRICOS

Tras superar el precio de la onza los US$5.100, el oro, considerado activo refugio sube un 1,96 % y se encuentra en US$5.080,46. Por su parte, el precio de la plata ha vuelto a revalidar también sus máximos históricos de madrugada, y ha superado los US$110 la onza. Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según ha señalado el analista de XTB Manuel Pinto. El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar con el euro apreciándose cerca del 1 % y cambiándose a 1,185 unidades, se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.