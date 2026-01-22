Centroamérica & Mundo

Actividad Económica de Honduras creció 3,7 % a noviembre de 2025, impulsada por inversión pública y consumo

El análisis interanual muestra que la economía de Honduras creció 4,4 %, conforme la serie original y 5 %, según la serie de tendencia ciclo, informa el Banco Central de Honduras (BCH).

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) -serie original-, de Honduras refleja un crecimiento acumulado de la producción nacional de 3,7 % a noviembre de 2025, resultado de la evolución positiva de la inversión pública, generando dinamismo en otras actividades económicas; y el aumento del consumo de los hogares, sustentado por el ingreso disponible proveniente de remuneraciones, flujos de remesas familiares y mejora de los precios de café. El análisis interanual muestra que la economía de Honduras creció 4,4 %, conforme la serie original y 5 %, según la serie de tendencia ciclo, informa el Banco Central de Honduras (BCH).

"Se destaca que, en noviembre de 2025, se aceleró la producción nacional por el comportamiento de la Industria Manufacturera, dada la menor caída en la fabricación de prendas de vestir debido a mayores envíos a Nicaragua, favoreciendo positivamente la evolución de sus actividades conexas", reporta el BCH. Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones registró crecimiento de 10,3 %, explicado por los rendimientos financieros derivados de los intereses sobre préstamos, así como por el aumento de las comisiones percibidas. El rubro de Comercio se incrementó 3,4 %, impulsado por el alza -particularmente- en las ventas de: abonos y fertilizantes por el apoyo gubernamental del bono tecnológico; así como por la comercialización de productos alimenticios, farmacéuticos y prendas de vestir, en respuesta a la demanda creciente de los hogares. Los servicios de Correo y Telecomunicaciones fueron superiores en 3,2 % en comparación con el mismo período de 2024, por la creciente demanda de servicios de telefonía móvil; internet de banda ancha (fija y móvil); así como por los servicios corporativos ofrecidos para satisfacer los procesos operativos y de gestión dentro del sector empresarial, apunta el BCH.