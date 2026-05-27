Actividad económica de Nicaragua acumula expansión de 6 % en el primer trimestre

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Los sectores que lideraron el crecimiento fueron explotación de minas y canteras, con un aumento de 25,2 %; construcción, con 21.8 %; comercio, con 14.1 %; y hoteles y restaurantes, con 11,8 %, reporta el BCN.

Por revistaeyn.com El dinamismo de la economía nicaragüense se mantuvo durante marzo de 2026, aunque con una moderación respecto al ritmo observado en febrero, de acuerdo con el más reciente informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El indicador registró un crecimiento interanual de 5.3 % en marzo, inferior al 6.3 % reportado el mes anterior, pero suficiente para sostener una expansión acumulada de 6.0 % durante el primer trimestre del año.

Asimismo, la variación promedio anual se ubicó en 5.7 %, reflejando que la actividad económica continúa mostrando resiliencia pese a las caídas observadas en algunos sectores productivos. “El Índice Mensual de Actividad Económica correspondiente a marzo reflejó que la actividad económica mantuvo su dinamismo observado desde inicio de año, al registrar un crecimiento de 5,3 % con relación a marzo de 2025”, destacó la autoridad monetaria en su reporte oficial. En términos desestacionalizados, el IMAE mostró un nivel similar al del mes previo y un crecimiento de 4,7 % respecto a marzo de 2025. Mientras tanto, la serie de tendencia-ciclo reflejó un incremento mensual de 0,1 %, evidenciando que la economía continúa avanzando, aunque a un ritmo más moderado. Los sectores que lideraron el crecimiento fueron explotación de minas y canteras, con un aumento de 25,2 %; construcción, con 21.8 %; comercio, con 14.1 %; y hoteles y restaurantes, con 11,8 %. También sobresalieron intermediación financiera y servicios conexos, con 4,7 %, así como el grupo de otros servicios, con un crecimiento de 7.3 %.