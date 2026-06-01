Almacenamiento global de energía creció 40 % en 2025 y apunta a liderar la industria

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De acuerdo con cifras de Solis y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el almacenamiento mediante baterías fue una de las tecnologías energéticas de mayor crecimiento en el mundo durante el año anterior, con una capacidad global instalada que alcanzó los 108 GW, casi un 40 % más frente al año previo.

Por Agencia EFE El almacenamiento de energía en el mundo creció un 40 % en 2025 y para 2026 se prevé un dinamismo similar, aseguró la empresa Solis Latam, que indicó además que esta área está en camino de convertirse en el próximo "gran campo de batalla" de la industria solar y de las energías renovables. De acuerdo con cifras de Solis y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el almacenamiento mediante baterías fue una de las tecnologías energéticas de mayor crecimiento en el mundo durante el año anterior, con una capacidad global instalada que alcanzó los 108 GW, casi un 40 % más frente al año previo.

La compañía indicó que actualmente experimenta una creciente demanda impulsada por las necesidades de flexibilidad de la red eléctrica, la volatilidad de los precios de la electricidad, la electrificación y el aumento del consumo energético vinculado al uso de inteligencia artificial. "Como resultado, el almacenamiento ya no es visto únicamente como una tecnología de soporte para la energía solar. Se está convirtiendo en una parte fundamental del sistema energético moderno", destacaron desde la compañía. Alba Min Ye, CEO de Solis para América Latina, señaló que existen perspectivas alentadoras para el sector, como las de la firma de investigación Grand View Research, que proyecta que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías en la región crecerá de aproximadamente 890 millones de dólares en 2024 a más de 6.300 millones de dólares en 2030. Se espera que esta transformación sea uno de los temas centrales de la Conferencia y Exposición Internacional sobre Generación de Energía Fotovoltaica y Energía Inteligente de SNEC (SNEC PV+ 2026), que se celebrará en Shanghái del 3 al 5 de junio de 2026 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas mundiales para la innovación en energía solar y almacenamiento energético.