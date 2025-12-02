Centroamérica & Mundo

Alrededor de 1.300 fallecidos en el sur y el sudeste de Asia por severas inundaciones

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano.

POR EFE Indonesia y Sri Lanka buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos también Tailandia, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, por los efectos de las fuertes lluvias que asolan la región desde hace semanas. El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia. La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.

Indonesia

Indonesia se erige como el país más afectado por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias de los últimos días, concentradas en Sumatra, la segunda isla más extensa del archipiélago, ubicada en el extremo oeste del país. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) informó este martes de cerca de 750 fallecidos y más de 550 desaparecidos, a través de una página web creada para monitorear los efectos del temporal. El Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS), con sede en Yakarta, señaló en un informe como desencadenantes del "desastre ecológico" la deforestación en la región afectada, así como la expansión de plantaciones de palma aceitera y las actividades mineras. Este instituto de investigación independiente indicó que las pérdidas en las zonas golpeadas -sobre todo las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental- ascienden a 68,67 billones de rupias (más de 4.000 millones de dólares estadounidenses).

Sri Lanka

Las devastadoras inundaciones que sumergen a Sri Lanka han dejado más de 400 muertos y 336 desaparecidos y la nación insular está bajo alerta sanitaria por un incremento del riesgo de enfermedades infecciosas, cuando el país enfrenta uno de los peores episodios de lluvias en décadas. Colombo advirtió de un incremento del riesgo de contraer dengue, diarrea y leptospirosis -enfermedad zoonótica-, a medida que las aguas contaminadas y el lodo cubren extensas áreas del país, y varios hospitales operan con limitaciones debido a cortes de electricidad y falta de agua potable. Más de 1,3 millones de personas se han visto afectadas por el temporal en Sri Lanka, donde el número de desplazados en refugios temporales supera los 200.000, según el último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC). El Departamento Meteorológico esrilanqués alertó este martes de más lluvias en provincias del norte y del sur, mientras pide a la población extremar las precauciones ante los fuertes vientos y la actividad eléctrica asociada a las tormentas.

Tailandia