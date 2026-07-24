Deportaciones de salvadoreños crecen 74 % en el primer semestre

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Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y junio del año en curso las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos crecieron un 77 %, llegando a 9.829 frente a las 5.553 del primer semestre de 2025.

Por Agencia EFE La cifra de salvadoreños deportados en el primer semestre de 2026 creció un 74 % con 10.504 casos, en comparación con el mismo período de 2025 e impulsado por los retornos desde Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales. Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y junio del año en curso las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos crecieron un 77 %, llegando a 9.829 frente a las 5.553 del primer semestre de 2025.

En el caso de México, se dio un crecimiento de 59 casos al pasar de 454 en 2025 a 513 en 2026, mientras que los retornos provenientes de otros países aumentaron de 37 a 162 personas, para un crecimiento del 337,8 %. De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 fueron deportados 16.051 salvadoreños, un 7,1 % más que el año anterior, cuando fueron 14.986. La semana pasada, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, habrían tenido una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.