Reserva Federal recorta los tipos de interés y los deja entre el 3,5 % y el 3,75 %

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el recorte de tipos de interés es "bastante pequeño" y dijo que podría haber sido "el doble".

Por Agencia EFE La Reserva Federal (Fed) anunció un nuevo recorte de tipos de interés, el tercero consecutivo, y dejó el referencial en una horquilla entre el 3,5 % y el 3,75 %, argumentando que la inflación en Estados Unidos permanece en niveles elevados y apuntando a su vez que el empleo continúa enfriándose en la primera economía mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el recorte de tipos de interés es "bastante pequeño" y dijo que podría haber sido "el doble". El organismo cumplió de este modo con las expectativas de los mercados y de parte de los analistas, que daban por hecho que la Fed cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero pese al doble desafío que encara en un momento marcado por los efectos de los aranceles del Gobierno Trump y la ralentización de las contrataciones.

Aún así, las actas de la anterior reunión de octubre de la entidad emisora habían desvelado una cierta división entre sus miembros ante una posible nueva rebaja del referencial. "La creación de empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre", indicó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed en un comunicado publicado al término de su reunión de dos días. En el texto, la entidad emisora insiste nuevamente en que "la inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene en un nivel algo elevado". Debido al cierre del Gobierno Federal, el último dato del IPC publicado en EEUU fue el de septiembre, que mostró un incremento del 3,02 %, por encima del objetivo deseado del 2 %.

VOTACIÓN DIVIDIDA

A favor del recorte de un 0,25 % estuvieron nueve de los doce miembros del organismo con derecho a voto, incluyendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo y al que el presidente Donald Trump quiere fuera del cargo. Además, la Fed anunció que volverá a expandir nuevamente su balance de activos mediante la compra de bonos del tesoro de cara a contrarrestar la presión en términos de liquidez de los mercados de préstamos intradía. El organismo comenzará a expandir de nuevo su cartera haciéndose en diciembre con unos US$40.000 dólares en instrumentos a corto plazo con la vista puesta en reducir este ritmo de compras mensual gradualmente en algún momento de 2026.