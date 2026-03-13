Economía de EEUU se enfría: el PIB del cuarto trimestre de 2025 creció solo 0,2 %

Los datos revisados fueron publicados por el Bureau of Economic Analysis (BEA), que también ajustó ligeramente a la baja el crecimiento del conjunto del año: la economía estadounidense creció 2,1 % en 2025, frente al 2,8 % registrado en 2024.

La economía de Estados Unidos cerró 2025 con un crecimiento más débil de lo estimado inicialmente. El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0,2 % en el cuarto trimestre frente al trimestre anterior, mientras que la expansión anualizada fue de 0,7 %, la mitad de lo anticipado en la primera estimación oficial.

El recorte refleja un cierre de año más débil de lo previsto para la mayor economía del mundo, con señales de moderación en varios de sus motores tradicionales de crecimiento.

Consumo y exportaciones pierden impulso

El informe revisado muestra que el crecimiento fue afectado principalmente por tres factores: menor gasto de los consumidores, caída de las exportaciones y una reducción significativa del gasto público.

El consumo —responsable de cerca del 70 % del PIB estadounidense— creció a un ritmo más moderado, mientras que las exportaciones cayeron 3,3 %, un deterioro mayor al estimado inicialmente.

La inversión empresarial también fue revisada a la baja, lo que confirma que el impulso que había mostrado la economía estadounidense durante buena parte de 2024 comenzó a perder fuerza hacia finales de 2025.

El impacto del cierre del gobierno

Uno de los factores más relevantes detrás de la revisión del PIB fue el cierre del Gobierno federal que afectó a la administración estadounidense durante el último trimestre del año.

Durante ese período, el gasto federal cayó con fuerza —alrededor de 16,7 % en términos anualizados— lo que restó más de un punto porcentual al crecimiento económico trimestral.

La contracción del gasto público, particularmente en defensa y servicios federales, amplificó el impacto de la desaceleración que ya mostraban algunos indicadores de actividad.

Una economía que pierde velocidad

La revisión del crecimiento también confirma la magnitud de la desaceleración respecto al trimestre anterior.