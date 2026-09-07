Panamá destina US$26,3 millones para contener alza de combustibles

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El Gobierno de Panamá busca mantener capacidad de respuesta frente a nuevas fluctuaciones del petróleo y evitar aumentos abruptos que terminen afectando a las familias y a los sectores productivos.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá reforzará los recursos destinados a contener el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo sobre los precios internos de los combustibles, luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida por US$26,3 millones para fortalecer el mecanismo temporal de estabilización parcial. La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo de Gabinete, ante el repunte de las cotizaciones internacionales del crudo y su potencial efecto sobre el costo de vida y las actividades productivas.

Durante la sustentación de los fondos, la viceministra de Economía del MEF, Eida Gabriela Sáiz, explicó que Panamá enfrenta una elevada exposición a los movimientos del mercado petrolero internacional debido a que importa prácticamente la totalidad de los combustibles que utiliza. Esta dependencia provoca que las variaciones de los precios internacionales puedan trasladarse rápidamente al mercado local. Ante ese escenario, el Gobierno estableció un esquema de apoyo temporal y focalizado para evitar que los aumentos se traduzcan en incrementos significativos de las tarifas y de los precios de bienes y servicios. El mecanismo contempla principalmente a sectores considerados altamente sensibles al costo de los combustibles, entre ellos el transporte público colectivo y selectivo, el transporte colegial, el transporte de carga y la pesca artesanal. Sáiz destacó especialmente la importancia del diésel para la economía panameña, debido a su incidencia en el traslado de pasajeros y mercancías, la distribución de productos y las actividades agropecuarias y pesqueras. Estos sectores tienen además una relación directa con el abastecimiento de alimentos y otros bienes esenciales.