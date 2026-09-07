UE estrecha cooperación judicial con Costa Rica y Panamá contra crimen transnacional

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Con estos acuerdos, Eurojust y los terceros países podrán compartir información operativa, apoyar investigaciones conjuntas con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y reforzar la cooperación cotidiana entre las autoridades judiciales.

Por Agencia EFE La Comisión Europea (CE) propuso iniciar conversaciones con ocho terceros países, seis de los cuales son latinoamericanos, para establecer acuerdos para cooperar con la agencia de colaboración judicial europea Eurojust de cara a reforzar la lucha contra delitos transnacionales. Los países con los que el Ejecutivo comunitario quiere estrechar la colaboración son Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y los Emiratos Árabes Unidos, con los que se busca más cooperación contra la delincuencia organizada grave, incluido el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales.

Esta iniciativa se inscribe en el marco de la propuesta de revisión del mandato de Eurojust, que pone el foco en el refuerzo de la cooperación con socios internacionales como respuesta "a amenazas delictivas cada vez más transfronterizas", según explicó la Comisión en un comunicado. Con estos acuerdos, Eurojust y los terceros países podrán compartir información operativa, apoyar investigaciones conjuntas con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y reforzar la cooperación cotidiana entre las autoridades judiciales. "Los grupos delictivos son expertos en cruzar fronteras y aprovechar las nuevas tecnologías para eludir la justicia. Cuantos más países cooperemos, menos margen de maniobra dejaremos a los delincuentes para actuar. Estos acuerdos ampliarían considerablemente nuestro alcance para llevar a los responsables ante la justicia", dijo la vicepresidenta de la CE para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.