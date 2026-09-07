Inflación se acelera en Centroamérica y Honduras registra la tasa más alta

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación en Centroamérica mostró una aceleración durante los primeros siete meses de 2026, aunque con diferencias importantes entre los países. Honduras encabezó el comportamiento de los precios en la región, mientras Costa Rica continuó registrando una variación negativa, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Regional del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
El reporte señala que la inflación regional, medida por la variación interanual promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó 3,46% en julio, frente al 1,75% registrado en el mismo mes de 2025.
Esto representa un aumento de 1,71 puntos porcentuales en el último año. Sin embargo, frente a junio, cuando se situó en 3,43%, prácticamente permaneció estable.
Entre los países centroamericanos, Honduras presentó la mayor inflación interanual, con 5,58% en julio, aunque por segundo mes consecutivo mostró una reducción respecto al máximo reciente alcanzado en mayo. El comportamiento estuvo relacionado principalmente con presiones en transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y restaurantes y servicios de alojamiento.
Guatemala ocupó el segundo lugar, con una inflación de 2,70%, superior en 1,53 puntos porcentuales a la registrada un año atrás. El SECMCA señala que las presiones recientes estuvieron influenciadas, entre otros factores, por los precios de los combustibles y los servicios de transporte.
En Nicaragua, la inflación interanual llegó a 4,00%, frente al 0,64% de julio de 2025, lo que supone el incremento más pronunciado entre los países analizados durante los últimos 12 meses. Pese a ello, el IPC registró una disminución mensual de 0,.07% en julio, asociada principalmente con menores precios de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Por su parte, El Salvador registró una inflación de 2,49%, inferior al 2,76% de junio, aunque todavía 2,63 puntos porcentuales por encima del nivel observado en julio de 2025. Las principales variaciones se concentraron en transporte, restaurantes y hoteles, recreación y cultura, y alimentos y bebidas no alcohólicas.
El caso contrario se presenta en Costa Rica, donde la inflación interanual fue de -0,28%. Aunque continúa en terreno negativo, la deflación se ha moderado significativamente desde el mínimo de -2.73 % registrado en febrero.
En términos regionales, el SECMCA advierte que las presiones inflacionarias ahora están más distribuidas entre transporte, energía, alimentos y servicios. Aunque la inflación de la región permanece por debajo del 4%, el organismo considera prematuro concluir que la aceleración observada durante 2026 ya se haya revertido.