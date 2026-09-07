Inflación se acelera en Centroamérica y Honduras registra la tasa más alta

Inteligencia E&N

La inflación regional, medida por la variación interanual promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó 3,46% en julio, frente al 1,75% registrado en el mismo mes de 2025.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación en Centroamérica mostró una aceleración durante los primeros siete meses de 2026, aunque con diferencias importantes entre los países. Honduras encabezó el comportamiento de los precios en la región, mientras Costa Rica continuó registrando una variación negativa, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Regional del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El reporte señala que la inflación regional, medida por la variación interanual promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó 3,46% en julio, frente al 1,75% registrado en el mismo mes de 2025.

Esto representa un aumento de 1,71 puntos porcentuales en el último año. Sin embargo, frente a junio, cuando se situó en 3,43%, prácticamente permaneció estable. Entre los países centroamericanos, Honduras presentó la mayor inflación interanual, con 5,58% en julio, aunque por segundo mes consecutivo mostró una reducción respecto al máximo reciente alcanzado en mayo. El comportamiento estuvo relacionado principalmente con presiones en transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y restaurantes y servicios de alojamiento. Guatemala ocupó el segundo lugar, con una inflación de 2,70%, superior en 1,53 puntos porcentuales a la registrada un año atrás. El SECMCA señala que las presiones recientes estuvieron influenciadas, entre otros factores, por los precios de los combustibles y los servicios de transporte. En Nicaragua, la inflación interanual llegó a 4,00%, frente al 0,64% de julio de 2025, lo que supone el incremento más pronunciado entre los países analizados durante los últimos 12 meses. Pese a ello, el IPC registró una disminución mensual de 0,.07% en julio, asociada principalmente con menores precios de alimentos y bebidas no alcohólicas.