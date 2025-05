Argentina ratifica decisión de salir de OMS, en reunión con secretario de Salud de EEUU

Tras concluir la reunión, el Ministerio de Salud argentino anunció en un comunicado una "serie de medidas que reafirman el rumbo sanitario adoptado por el país" suramericano y que se adoptan "en el marco de la visita oficial" del secretario estadounidense.

Estas medidas son cinco e incluyen la reafirmación por parte de Argentina de su decisión -anunciada en febrero pasado- de retirarse de la OMS, organismo al que pertenece desde su creación en 1948.

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", afirmó la cartera sanitaria argentina.