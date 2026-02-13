Centroamérica & Mundo

Panamá consolida liderazgo en infraestructura: Citi financia con US$1.330M la Línea 3 del Metro

El banco estadounidense lidera una operación estructurada con agencias coreanas y BID Invest para financiar el túnel bajo el Canal de Panamá. El proyecto reducirá tiempos de traslado entre Panamá Pacífico y Albrook y beneficiará a más de 500.000 residentes de Panamá Oeste.

Por revistaeyn.com En una de las operaciones financieras más relevantes del año para infraestructura en Centroamérica, Citi anunció el financiamiento por US$ 1.330 millones del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto estratégico que incluye la construcción del túnel bajo el Canal de Panamá. La entidad bancaria actúa como Sole Coordinator y Mandated Lead Arranger en una transacción estructurada bajo un esquema innovador con respaldo de agencias de crédito a la exportación (ECA). La operación cuenta con el apoyo de las agencias coreanas K-SURE y KEXIM, junto con la multilateral BID Invest, lo que refuerza el perfil internacional del financiamiento. El anuncio no solo asegura recursos para una obra clave de movilidad urbana, sino que consolida a Panamá como uno de los destinos más activos en inversión en infraestructura en la región.

Una obra estratégica bajo el Canal

El tramo soterrado comprende un túnel de aproximadamente 4,4 kilómetros bajo el Canal de Panamá, desde Farfán hasta el área de Balboa, y se extenderá hasta conectar con la estación Albrook de la Línea 1.

Actualmente, la tuneladora “Panamá” ha completado el primer tramo bajo el cauce de navegación del Canal y registra un avance del 70 % en excavación del túnel y un 52 % del tramo soterrado total. Tras un período de mantenimiento en Balboa, continuará su recorrido 1,5 kilómetros adicionales hasta Albrook, donde será retirada. El proyecto permitirá reducir el tiempo de viaje entre Panamá Pacífico y Albrook de 90 a aproximadamente 37-38 minutos, un cambio estructural para más de 500.000 residentes de Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento demográfico del país. La demanda inicial estimada es de 160.000 pasajeros diarios, mientras que el sistema integral del Metro podría movilizar en promedio 180.000 usuarios diarios, fortaleciendo la integración del transporte público metropolitano.

Impacto económico y posicionamiento regional

Desde la perspectiva económica, el financiamiento refleja la capacidad de Panamá para atraer capital internacional de gran escala incluso en un contexto global de tasas altas y mayor selectividad financiera.

“Este financiamiento refleja la capacidad de Citi para estructurar soluciones innovadoras en proyectos de infraestructura de gran escala, movilizando capital internacional hacia iniciativas que generan impacto económico, social y ambiental”, señaló Malcolm Muñoz, gerente general de Citi Panamá. La estructura respaldada por agencias ECA reduce riesgos para los financiadores y permite condiciones competitivas de largo plazo, un elemento clave en proyectos de infraestructura pesada. Para Panamá, el proyecto refuerza su estrategia de consolidarse como hub logístico, financiero y de infraestructura en América Latina, apoyado en estabilidad macroeconómica, grado de inversión y capacidad de ejecución técnica.

Movilidad, sostenibilidad y eficiencia energética

Más allá del impacto financiero, la Línea 3 incorpora componentes de sostenibilidad. Los trenes contarán con sistemas de regeneración de energía durante el frenado, permitiendo reutilizar electricidad en operación. Según el proyecto, el consumo eléctrico del Metro no representará una carga significativa en la red nacional. César Pinzón, director general del Metro de Panamá, destacó que la Línea 3 “es mucho más que una obra de infraestructura: es una promesa de desarrollo, equidad y progreso”. La nueva conexión reducirá la dependencia del automóvil privado y del transporte diésel, contribuyendo a menores emisiones y mayor eficiencia urbana en una de las áreas de mayor expansión residencial del país.

Un mensaje al mercado

El anuncio de Citi tiene una lectura que trasciende la obra específica. En momentos en que varias economías latinoamericanas enfrentan restricciones fiscales, Panamá logra cerrar un financiamiento superior a los US$ 1.300 millones, respaldado por banca internacional y multilaterales.