Aumento de capacidad energética incrementa hasta 0,45 pp crecimiento económico

El resultado es concluyente: incrementos sostenidos en el stock de infraestructura de un país casi siempre se asocia con un mayor crecimiento económico a largo plazo.

La infraestructura vuelve al centro del debate económico como un activo estratégico capaz de incidir directamente en la trayectoria de crecimiento y en la competitividad de largo plazo, según el informe global de Boston Consulting Group (BCG), Infrastructure Investment in an Uncertain World.

Entre los distintos activos analizados, la infraestructura energética emerge como el principal motor. Un aumento sostenido del 5 % en la capacidad energética se asocia con un incremento de hasta 0,45 puntos porcentuales en el crecimiento de largo plazo. En economías que hoy crecen en torno al 1,5 % o 2 % anual, ese diferencial no es marginal: puede alterar de forma estructural la dinámica macroeconómica.

La infraestructura digital ocupa el segundo lugar en impacto, reflejando el papel creciente de la conectividad y los datos como insumos productivos fundamentales.

Argentina, Brasil, México y Costa Rica aparecen como economías donde la inversión en infraestructura ha mostrado una desaceleración relativa en los últimos años. Chile, en cambio, se posiciona como un inversor estratégico que mantiene un ritmo sostenido por encima de lo esperable para su nivel de desarrollo. Colombia, Perú, Ecuador y Nicaragua se encuentran en una fase de expansión de su base de infraestructura, mientras que países como El Salvador, Guatemala y Honduras aún enfrentan los desafíos propios de etapas más tempranas.

Costa Rica se ubica dentro del Arquetipo 2, que agrupa economías de ingreso medio donde la inversión en infraestructura ha comenzado a desacelerarse en relación con su nivel de desarrollo. En este grupo, la infraestructura vial es el principal impulsor del crecimiento: un aumento sostenido del 5 % en el stock de carreteras se asocia con un incremento de 0,5 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB de largo plazo.

La energía aparece en segundo lugar, donde un aumento del 5 % en la capacidad energética se vincula con un aumento de 0,45 puntos porcentuales en el crecimiento de largo plazo.