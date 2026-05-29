Banguat: Subsidio a combustibles mantiene bajo control inflación en Guatemala

Por revistaeyn.com
El Banco de Guatemala (Banguat) prevé que el apoyo temporal aplicado a los combustibles contribuya a aliviar las presiones inflacionarias durante los próximos meses, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.
El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, afirmó que el subsidio a los combustibles ha sido uno de los principales factores que han permitido contener el ritmo inflacionario en el país.
Según explicó, la inflación interanual se ubicó en 3,24 % en abril, superior al 2,5 % registrado en marzo, aunque todavía dentro del rango meta establecido por la Junta Monetaria (JM), fijado entre 3 % y 5 %.
Durante la sesión de análisis económico, la Junta Monetaria destacó que el reciente incremento en la inflación en Guatemala responde principalmente a presiones externas, derivadas del aumento en los precios internacionales de materias primas y combustibles. Sin embargo, las autoridades monetarias consideran que, por ahora, no es necesario aplicar medidas adicionales de política monetaria.
“El comportamiento de los combustibles ha tenido un efecto importante sobre los precios internos”, señaló González Ricci, quien además indicó que las proyecciones para el cierre de este año y para 2027 mantienen la expectativa de estabilidad inflacionaria.
No obstante, el banco central advirtió que persisten riesgos al alza, especialmente si continúa el conflicto geopolítico en Oriente Medio o si las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño afectan la producción nacional.
Por su parte, el gerente económico del Banguat, Johny Gramajo, informó que la inflación podría alcanzar un 3,75 % en mayo y cerrar el año cerca del 4 %. Asimismo, explicó que mientras en Estados Unidos el precio de la gasolina superior ronda los US$5.50 por galón, en Guatemala se sitúa alrededor de US$5 y muestra una tendencia a la baja gracias al apoyo temporal implementado en el mercado local.
Gramajo detalló que el precio internacional del petróleo alcanzó los US$107.77 por barril el pasado 19 de mayo, aunque posteriormente registró una disminución tras conocerse señales de una posible reducción de tensiones con Irán.
A pesar de esa baja reciente, el valor del crudo sigue siendo considerablemente más alto respecto a los US$88.68 observados a finales de 2025, lo que representa un incremento de 54 %.
Según las proyecciones del Banguat, el precio promedio del petróleo podría ubicarse en US$82.43 al cierre de este año y descender a US$70.25 dólares hacia finales de 2027.
Con información de AGN