Banguat: Subsidio a combustibles mantiene bajo control inflación en Guatemala

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La inflación interanual de Guatemala se ubicó en 3,24 % en abril, superior al 2,5 % registrado en marzo, aunque todavía dentro del rango meta establecido por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, fijado entre 3 % y 5 %.

Por revistaeyn.com El Banco de Guatemala (Banguat) prevé que el apoyo temporal aplicado a los combustibles contribuya a aliviar las presiones inflacionarias durante los próximos meses, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, afirmó que el subsidio a los combustibles ha sido uno de los principales factores que han permitido contener el ritmo inflacionario en el país.

Según explicó, la inflación interanual se ubicó en 3,24 % en abril, superior al 2,5 % registrado en marzo, aunque todavía dentro del rango meta establecido por la Junta Monetaria (JM), fijado entre 3 % y 5 %. Durante la sesión de análisis económico, la Junta Monetaria destacó que el reciente incremento en la inflación en Guatemala responde principalmente a presiones externas, derivadas del aumento en los precios internacionales de materias primas y combustibles. Sin embargo, las autoridades monetarias consideran que, por ahora, no es necesario aplicar medidas adicionales de política monetaria. “El comportamiento de los combustibles ha tenido un efecto importante sobre los precios internos”, señaló González Ricci, quien además indicó que las proyecciones para el cierre de este año y para 2027 mantienen la expectativa de estabilidad inflacionaria. No obstante, el banco central advirtió que persisten riesgos al alza, especialmente si continúa el conflicto geopolítico en Oriente Medio o si las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño afectan la producción nacional.