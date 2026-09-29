BID señala una brecha de US$630.000 millones en inversión en Latinoamérica

Por Agencia EFE
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, indicó que Latinoamérica tiene una brecha de US$630.000 millones en inversiones de transporte y una necesidad de invertir 1,3 % del producto interior bruto (PIB) regional "todos los años".
El BID inauguró en Miami el evento 'LAC Transport Forum 2026' en el que 17 países de la región y líderes del sector privado presentaron más de 110 proyectos de inversión en transporte por más de US$65.000 millones para los próximos 18 meses, según expuso Goldfajn en un encuentro con medios.
"Buscando proyectos más sostenibles, más eficientes y más competitivos, estimamos que podemos aumentar hasta el 35 % los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo, que es fundamental dada la restricción fiscal que todos los países de la región tienen", explicó.
Para acelerar la inversión, el foro presentó una de "las mayores rondas de reuniones entre gobiernos y empresas", con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.
Los proyectos incluyen obra pública y "para competitividad", como carreteras, puertos y aeropuertos, además de transporte en las ciudades, como el urbano, y "grandes proyectos", como metro, trenes suburbanos y de pasajeros, detalló Tomás Serebrisky, gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID.
Goldfajn enunció como principales preocupaciones que expresa el sector privado que "a veces les lleva mucho tiempo conseguir los permisos, las licitaciones llevan mucho tiempo", y que "a veces no sienten que hay competición", o "a veces piensan que hay conflicto de interés".
En este contexto, el Grupo BID lanzó la plataforma regional Transport Delivers, para "mejorar la calidad, la transparencia y la competitividad de los procesos de inversión", e implementar reformas de la iniciativa Procure+ del banco en proyectos de infraestructura, para generar inversiones más eficientes y de mayor impacto.
El BID, señaló Goldfajn, busca que el sector público dé "todas las condiciones para invertir", como "reglas claras, procesos licitatorios transparentes, buenas reglas" y priorizar proyectos sostenibles con mayor valor en "el medio y largo plazo".