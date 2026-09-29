BID señala una brecha de US$630.000 millones en inversión en Latinoamérica

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, indicó que Latinoamérica tiene una brecha de US$630.000 millones en inversiones de transporte y una necesidad de invertir 1,3 % del producto interior bruto (PIB) regional "todos los años".

El BID inauguró en Miami el evento 'LAC Transport Forum 2026' en el que 17 países de la región y líderes del sector privado presentaron más de 110 proyectos de inversión en transporte por más de US$65.000 millones para los próximos 18 meses, según expuso Goldfajn en un encuentro con medios.

"Buscando proyectos más sostenibles, más eficientes y más competitivos, estimamos que podemos aumentar hasta el 35 % los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo, que es fundamental dada la restricción fiscal que todos los países de la región tienen", explicó.

Para acelerar la inversión, el foro presentó una de "las mayores rondas de reuniones entre gobiernos y empresas", con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.