Café de las montañas de Guatemala conquista el mercado chino

La caída en la producción de gigantes como Brasil, afectado por fenómenos climáticos ha permitido que la producción de especialidad de Guatemala encuentre un mercado más competitivo y con mejores márgenes de valor en el exterior.

Por Agencia EFE En las laderas escarpadas que rodean el lago de Atitlán, situado a 150 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, el café ha encontrado una ruta directa hacia el Lejano Oriente. Se trata de un producto de especialidad, un grano que desde la finca Santa Victoria ha logrado seducir al mercado de China, con el esfuerzo del trabajo de los productores locales.

La finca, ubicada en el municipio de Panajachel, uno de los destinos turísticos más importantes del país y del departamento (provincia) de Sololá, aprovecha la fertilidad de la tierra debido a su altitud, unos 1.650 metros sobre el nivel del mar. Víctor Sacuj, administrador de Santa Victoria, recorre los cafetales con la mirada de quien conoce cada secreto de la montaña. Para el exportador, la altitud es el ingrediente principal de un producto que define como un "café de altura". La altitud "nos da la facultad para sacar un café de altura... que tenga muchos sabores y muchos aromas", cuenta Sacuj. La finca, con una plantación de catorce manzanas (unas 9,8 hectáreas), produce anualmente entre 200 y 250 quintales de café oro —el grano verde ya procesado y listo para exportación que sirve de base para el consumo mundial—, una producción 'boutique' enfocada en la calidad. Su distintivo no es solo es geográfico, pues el proceso incluye un riguroso control de enfermedades como la roya y una relación técnica estrecha con la Asociación Nacional del Café (Anacafé). Los resultados sitúan su grano en el rango de cafés especiales, con puntuaciones de catación de entre 85 y 86 unidades. "Para nosotros refleja un buen manejo tanto en el campo como en los procesos de beneficiado y nos da la pauta de que lo que estamos haciendo está bien hecho", añade Sacuj, mientras detalla que la producción viaja hacia China, un destino que compite con compradores tradicionales de la región como Estados Unidos, Japón y Canadá.

Un motor económico en expansión

El éxito de fincas como Santa Victoria se enmarca en un contexto de crecimiento para el sector. Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), la industria cafetalera es uno de los pilares más dinámicos de la economía de la nación centroamericana y muestra una resiliencia notable en los mercados globales. Al cierre de 2025, el valor de las exportaciones de café alcanzó los US$1.307,3 millones, lo que representa un crecimiento del 43,2 % respecto a los registros de 2024, cuando la cifra fue de US$912.660,7 millones. Este salto demuestra que el grano guatemalteco sigue ganando valor y competitividad en la oferta exportable general.