Canal de Panamá recibe documentos de empresas interesadas en construir puertos

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El Canal ha dicho que para los proyectos de los puertos se han sostenido reuniones individuales con representantes de APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, MOL y Evergreen, entre otros.

Por Agencia EFE Las empresas interesadas en construir dos puertos en el Canal de Panamá presentarán la documentación legal, financiera y técnica solicitada en el marco de la licitación pública, que será analizada para determinar cuál puede avanzar en el proceso al reunir las condiciones para desarrollar los proyectos valorados en unos US$2.600 millones. "Esperamos recibir la documentación para el próximo 9 de julio", dijo el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, que recordó en una conferencia de prensa que el proceso de licitación de las terminales se lanzó el pasado 30 de enero.

En aquella fecha se publicaron los pliegos de precalificación para construir los puertos de Corozal, en el Pacífico, y Telfels, en el Atlántico, con una inversión global de US$2.600 millones. "Las licitaciones de los puertos van a ser separadas y así le hemos informado a la industria tanto en la presentación del proyecto el 27 de octubre como en las conversaciones individuales" sostenidas con los interesados, dijo Icaza. No está claro cuánto tiempo se tomará la Junta Técnica de Evaluación para seleccionar a las empresas que avanzarán y podrán presentar ofertas. Sin embargo, funcionarios del Canal dijeron en octubre pasado que se esperaba adjudicar el contrato de concesión de los puertos en el 2026 para poder iniciar operaciones en el 2029. El Canal ha dicho que para los proyectos de los puertos se han sostenido reuniones individuales con representantes de APM Terminals (Países Bajos), Cosco Shipping Ports (China), CMA Terminals (francia), DP World (EAU), Hanseatic Global Terminals (Países Bajos), MOL (Japón), PSA International (Singapur), SSA Marine–Grupo Carrix (EE.UU.), Terminal Investment Limited (Suiza), ONE (Japón), Evergreen (Taiwán).