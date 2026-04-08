CK Hutchison acude a arbitraje contra Maersk en pugna por puertos en Panamá

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Según Panama Ports Company, "Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios".

Por Agencia EFE La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra la danesa Maersk, tras la toma de sus terminales portuarias en Panamá y la ruptura de un contrato de largo plazo entre ambas partes. "El arbitraje se basa en un contrato de largo plazo para facilitar un enfoque colaborativo de negocio mediante el uso exclusivo de las operaciones de las terminales portuarias de PPC en Panamá y el acceso a un rango de instalaciones operativas e información de PPC", señaló la empresa en un comunicado.

Según PPC, "Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios". El Supremo de Panamá anuló el pasado 30 de enero la concesión a PPC, lo que dio paso a que el Estado asumiera el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico). En ese contexto, el pasado 23 de febrero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entregó la operación transitoria —por hasta 18 meses— del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de Maersk, y la del puerto de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). La compañía sostiene que ese mismo 23 de febrero fue expulsada de sus operaciones mediante "medidas ejecutivas extremas", tras lo cual se tomó la concesión de la terminal de Balboa y se adjudicó a un operador vinculado a Maersk que habría utilizado instalaciones operativas e información de PPC.