BlackRock lidera consorcio para quedarse con puertos de CK Hutchison (excluye Panamá)

Empresas & Management

El conglomerado con sede en Hong Kong ha estado buscando vender su negocio portuario fuera de China, que abarca 43 terminales en 23 países.

Por revistaeyn.com Un consorcio respaldado por BlackRock está presionando para completar la adquisición del negocio global de puertos de CK Hutchison sin incluir dos terminales en Panamá, después de que las autoridades incautaran esos activos, informó el Financial Times. Según el reporte, que cita a personas familiarizadas con las negociaciones, la naviera suizo-italiana Mediterranean Shipping Company (MSC) y el gestor de activos cotizado en Estados Unidos están en conversaciones con CK Hutchison para comprar alrededor de 41 puertos en Europa, el sudeste asiático y Oriente Medio.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. BlackRock, MSC y CK Hutchison no respondieron a las solicitudes de comentarios. En enero, el tribunal supremo de Panamá dictaminó que la concesión de las terminales del Canal de Panamá operadas por Hutchison era inconstitucional, lo que llevó a las autoridades a tomar control de los activos el mes pasado. Desde entonces, la unidad Panama Ports Company de Hutchison ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el país centroamericano.