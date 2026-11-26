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Esta es su segunda visita al país caribeño tras la que realizó el pasado marzo, cuando se reunió con sus compatriotas detenidos en La Habana y comprobó que recibían un "trato humanitario y la debida asistencia legal", como se informó entonces oficialmente.

Por Agencia EFE Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Panamá, Javier Martínez-Acha, abogaron por continuar impulsando los vínculos de cooperación entre ambas naciones, durante las conversaciones oficiales que mantuvieron en La Habana, informó la Cancillería de la isla. Durante el encuentro, Rodríguez y Martínez-Acha "profundizaron en diversos temas de la agenda bilateral e intercambiaron sobre asuntos de interés común de la agenda regional e internacional", indicó la nota publicada en el sitio oficial CubaMinrex.

Además, refiere que abordaron "la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia migratoria y consular, asuntos de especial relevancia para ambas naciones". Pero no menciona si en las conversaciones estuvo incluido el caso de los siete panameños que están detenidos desde finales de febrero pasado en la isla acusados de "cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político cubano. Martínez-Acha llegó a La Habana para una visita oficial hasta mañana jueves, para interesarse por los panameños detenidos y procesados en la isla, según informaron fuentes oficiales. Esta es su segunda visita al país caribeño tras la que realizó el pasado marzo, cuando se reunió con sus compatriotas detenidos en La Habana y comprobó que recibían un "trato humanitario y la debida asistencia legal", como se informó entonces oficialmente.