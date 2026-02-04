UE interesada en fortalecer relaciones comerciales con Honduras

Por revistaeyn.com

El encargado para Centroamérica en la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, Sebastián Zaleski, estuvo en Tegucigalpa, Honduras, dando seguimiento a la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los seis países de la región.

El Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica promueve la integración económica regional como un motor para el crecimiento y el desarrollo.

Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En estos encuentros, reiteró que las empresas europeas mantienen un alto interés en las relaciones comerciales y de inversión con Honduras.