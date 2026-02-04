Centroamérica & Mundo

UE interesada en fortalecer relaciones comerciales con Honduras

Según cifras del Banco Central de Honduras, la inversión europea representó el 21 % del total de inversión extranjera en los últimos tres años.

    Sebastián Zaleski reunido con representantes de la COHEP.
2026-02-04

Por revistaeyn.com

El encargado para Centroamérica en la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, Sebastián Zaleski, estuvo en Tegucigalpa, Honduras, dando seguimiento a la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los seis países de la región.

El Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica promueve la integración económica regional como un motor para el crecimiento y el desarrollo.

Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En estos encuentros, reiteró que las empresas europeas mantienen un alto interés en las relaciones comerciales y de inversión con Honduras.

Asimismo, enfatizó que resulta clave seguir fortaleciendo el entorno empresarial, en particular en ámbitos como la seguridad jurídica, la simplificación de trámites, los controles de capital y el acceso a divisas, con el fin de continuar atrayendo inversión europea y ampliando los intercambios comerciales.

La visita permitió ampliar el diálogo en el marco de la Presidencia Pro-Tempore de Honduras de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) durante el semestre en curso, indicó la Unión Europea.

