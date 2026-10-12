Mujeres Desafiantes

MD 2026 | Gabriela Torres: una tecnóloga salvadoreña que supo cruzar fronteras con éxito

Fundadora y CEO de Coreva Global.

La empresaria salvadoreña ha construido una trayectoria en desarrollo de software, ciberseguridad e inteligencia artificial. Defensora de la equidad y la formación tecnológica, participará el 15 de octubre en el Panel Mujeres Desafiantes de la Década Multigeneracional, en Costa Rica.

Revistaeyn.com Cuando Gabriela Torres comenzó a estudiar Ingeniería en Ciencias de la Computación en El Salvador, descubrió que las mujeres eran una minoría en las aulas y que buena parte de sus compañeros llegaba con conocimientos técnicos que ella todavía necesitaba desarrollar. Lejos de interpretar esas diferencias como una barrera definitiva, decidió multiplicar sus oportunidades de formación. Buscó becas, cursos, certificaciones y experiencias que le permitieran competir en igualdad de condiciones. Esa disposición al aprendizaje continuo terminaría convirtiéndose en uno de los pilares de su trayectoria como emprendedora tecnológica. Hoy, Torres es fundadora y CEO de Coreva Global, empresa salvadoreña de desarrollo de software y servicios tecnológicos, anteriormente conocida como Roots Inc., que ofrece soluciones para compañías de Estados Unidos y América Latina. Desde San Salvador, la firma participa en una industria que está experimentando profundas transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial, la automatización y la creciente demanda de talento especializado. Su historia representa una de las nuevas expresiones del liderazgo empresarial centroamericano: mujeres que no solo buscan incorporarse a sectores tradicionalmente masculinos, sino que crean empresas, desarrollan tecnología y participan en mercados internacionales. El próximo 15 de octubre, Gabriela Torres será una de las protagonistas del "Panel Mujeres Desafiantes de la Década Multigeneracional", durante el encuentro organizado por Estrategia & Negocios, en Costa Rica. Su participación permitirá conectar las experiencias de una nueva generación de empresarias tecnológicas con el recorrido de las mujeres que, durante la última década, han abierto espacios en la ciencia, los negocios, la innovación y el liderazgo regional.

De un primer emprendimiento al negocio tecnológico

La historia empresarial de Gabriela Torres comenzó mucho antes de que Roots se posicionara como una firma de desarrollo de software. Durante sus años universitarios, junto con su socio Miguel Villegas, exploró diferentes iniciativas emprendedoras. Una de las primeras estuvo vinculada con la comercialización de camisetas teñidas a mano en El Mercadito, un espacio que reunía a emprendedores salvadoreños.

Para participar en esa plataforma necesitaban contar con una empresa legalmente constituida. Esa exigencia los llevó a formalizar el negocio y adquirir sus primeras experiencias de administración empresarial. En una entrevista publicada por E&N, Torres reconoció que entonces desconocía incluso algunos procedimientos fiscales básicos. Sin embargo, aquel aprendizaje resultó determinante para la siguiente etapa: transformar el emprendimiento inicial en una compañía especializada en soluciones tecnológicas. Así surgió Roots, fundada en 2017. Uno de sus primeros clientes fue una empresa con operaciones en Estados Unidos, México y El Salvador, para la cual desarrollaron un sistema de automatización de pagos de planilla. La experiencia les permitió ingresar al mercado de software empresarial y comenzar a construir relaciones con compañías de distintos sectores. Con el tiempo, Roots amplió sus capacidades en desarrollo tecnológico, aplicaciones móviles, consultoría y seguridad informática. Entre los clientes mencionados por la compañía en su primera etapa figuraban Banco Atlántida, Scotiabank, Claro, Repsol y CIFCO. El crecimiento también permitió demostrar que desde El Salvador era posible desarrollar soluciones para organizaciones que operaban fuera de Centroamérica.

Coreva Global: una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial

Casi una década después de su fundación, la compañía opera bajo la identidad de Coreva Global, una evolución de Roots Inc. que refleja su posicionamiento en el mercado de servicios tecnológicos. Su oferta comprende desarrollo de software personalizado, aplicaciones móviles, soluciones backend y frontend, inteligencia artificial, automatización y modernización de infraestructura tecnológica. La compañía también trabaja bajo modelos nearshore y offshore, mediante los cuales empresas extranjeras pueden contratar equipos especializados o incorporar profesionales tecnológicos a sus propios proyectos. Estas modalidades permiten conectar talento salvadoreño con mercados internacionales y participar en cadenas de valor digitales sin necesidad de trasladar físicamente todas las operaciones. Coreva ofrece, además, servicios de staff augmentation, un modelo que facilita la incorporación de desarrolladores y especialistas externos a los equipos de sus clientes. La evolución de la empresa coincide con un período de transformación de la industria tecnológica.

La inteligencia artificial está modificando los procesos de desarrollo de software, mientras que las organizaciones demandan soluciones de automatización, integración de sistemas y servicios digitales capaces de adaptarse a sus necesidades. En este contexto, Coreva ha orientado parte de su propuesta hacia la estrategia de IA y la construcción de soluciones tecnológicas para empresas. La expansión de su proyección internacional también se reflejó en su participación en Web Summit Vancouver 2026, uno de los encuentros de tecnología e innovación realizados en Canadá, donde Coreva integró una delegación de empresas salvadoreñas. Para Torres, la presencia de una firma creada en El Salvador en estos espacios forma parte de un proceso más amplio: demostrar que el talento tecnológico de la región puede participar en los mercados globales.

Una mujer joven frente a una industria dominada por hombres

La construcción de su carrera empresarial también estuvo marcada por prejuicios relacionados con su edad y su género. En la entrevista concedida a E&N, Torres recordó que durante los primeros años de Roots debía presentar propuestas comerciales ante ejecutivos de mayor edad, en reuniones integradas mayoritariamente por hombres. En algunas ocasiones, los interlocutores asumían que su presencia respondía a tareas administrativas y no a su condición de fundadora y directora de la compañía. La experiencia evidenció las barreras que todavía enfrentan muchas mujeres en sectores tecnológicos y empresariales. Torres decidió responder mediante la especialización y los resultados. "Cuando te podés especializar en un área, tu trabajo muestra lo que sabés", explicó a E&N. Para la emprendedora, adquirir conocimientos y demostrar capacidad técnica fue fundamental para consolidar su autoridad profesional. Su experiencia también reforzó el compromiso con la formación de nuevas generaciones de mujeres interesadas en carreras vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La empresaria ha participado en mentorías, conferencias y actividades destinadas a visibilizar a mujeres que trabajan en sectores tecnológicos. Su objetivo ha sido contribuir a que más niñas y jóvenes encuentren referentes profesionales y consideren posibles carreras que históricamente estuvieron asociadas con una mayor participación masculina.

Una cultura empresarial construida sobre la inclusión

Desde los primeros años de Roots, Gabriela Torres impulsó un modelo de gestión que buscaba ampliar las oportunidades de empleo para profesionales de diferentes regiones de El Salvador. En 2022, cuando E&N documentó su trayectoria, la compañía contaba con 23 colaboradores y una parte importante de su equipo residía fuera de San Salvador. El trabajo remoto formaba parte de su cultura organizacional incluso antes de la pandemia de COVID-19. La empresa desarrolló mecanismos para coordinar equipos distribuidos geográficamente, evaluar resultados y ofrecer flexibilidad a los trabajadores. Para Torres, el lugar de residencia no debía convertirse en una limitación para acceder a oportunidades profesionales. También promovió condiciones que facilitaran la incorporación de personas con discapacidad y profesionales que necesitaban compatibilizar el empleo con su formación académica. La compañía estableció acuerdos con la Universidad Gerardo Barrios para habilitar espacios de innovación y trabajo en San Miguel, al oriente de El Salvador. La empresaria defendía una cultura organizacional basada en objetivos y entregables, antes que en esquemas rígidos de presencialidad. En paralelo, Roots incorporó políticas internas de género, diversidad e inclusión. Su enfoque buscaba evitar que los prejuicios culturales o las diferencias personales condicionaran el desarrollo de los colaboradores. La experiencia resulta relevante para el debate contemporáneo sobre la gestión del talento tecnológico. En una industria donde las empresas compiten por profesionales especializados, ampliar las oportunidades de contratación y desarrollar culturas organizacionales flexibles puede contribuir a fortalecer los equipos.

Tecnología, ciberseguridad y compromiso social

La trayectoria de Gabriela Torres no se ha limitado a la dirección empresarial. Desde sus primeros años profesionales desarrolló un interés especial por la seguridad digital y la utilización de la tecnología para atender problemas sociales. En la etapa de Roots participó en iniciativas vinculadas con derechos humanos, transparencia y protección de las personas en entornos digitales. Fue fundadora y directora de Desarrollo Tecnológico y Seguridad Informática de Futuro Abierto, una organización orientada a promover derechos humanos, transparencia y gobierno abierto. También participó en el proyecto #Nuestras, vinculado con la seguridad digital y la prevención de la violencia contra las mujeres en internet. Estas experiencias conectan su actividad empresarial con una preocupación sobre el impacto social de las tecnologías. La transformación digital abre oportunidades económicas y profesionales, pero también plantea desafíos relacionados con la seguridad, la protección de la información y la inclusión. Para Torres, ampliar las capacidades tecnológicas de las personas ha formado parte de su propuesta de desarrollo profesional y de su compromiso con la comunidad. Esta dimensión de su trayectoria permite comprender por qué la equidad se convirtió en uno de los principios que acompañaron el crecimiento de su empresa.

Crear oportunidades para las nuevas generaciones

Una de las ideas que Gabriela Torres ha defendido a lo largo de su trayectoria es que el talento necesita oportunidades para desarrollarse. Su propia experiencia universitaria, marcada por la necesidad de superar diferencias iniciales de formación, fortaleció su interés por acompañar a otras mujeres en su desarrollo profesional. En su entrevista con E&N destacó la importancia de participar en redes de mentoría, compartir conocimientos y visibilizar a mujeres que han logrado abrirse camino en profesiones tecnológicas. También ha señalado que uno de sus objetivos es construir un legado que motive a otras personas, especialmente niñas y jóvenes, a ampliar sus aspiraciones y desarrollar nuevas capacidades. La evolución de Roots hacia Coreva Global puede leerse como parte de ese recorrido empresarial. Lo que comenzó como un emprendimiento universitario se transformó en una organización que ofrece servicios tecnológicos en mercados internacionales. Al mismo tiempo, las prioridades de Torres han evolucionado con los cambios de la industria, desde el desarrollo de software y la seguridad digital hacia nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y automatización. Su participación en el ecosistema emprendedor también continúa activa. En octubre de 2026 integró el jurado de StartupSTEM, una iniciativa que reunió proyectos universitarios orientados a resolver problemas mediante tecnología e innovación. Estas actividades prolongan una de las dimensiones de su trayectoria: la conexión entre emprendimiento, formación y desarrollo de capacidades tecnológicas.

Una voz de la nueva generación en Mujeres Desafiantes de la Década