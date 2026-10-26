CIDH instala en Panamá audiencias sobre migración, infancia y libertad

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El 197 período de sesiones de la CIDH se celebra en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), con 29 audiencias públicas para recibir información de Estados, víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, según la información oficial.

Por Agencia EFE La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló en Panamá su 197 período de sesiones, que se extenderá hasta el próximo 30 de octubre, con casi una treintena de audiencias sobre migración, independencia judicial, infancia, población carcelaria y derechos sexuales en países como El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros. “Antes que cualquier norma, cualquier institución o cualquier frontera, está la persona. Los derechos humanos no los crea el Estado ni los otorga esta Comisión; nacen de la dignidad de cada ser humano, y a nosotros nos corresponde reconocerlos, protegerlos y hacerlos realidad”, dijo el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana.

El 197 período de sesiones de la CIDH se celebra a lo largo de esta semana en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en Ciudad de Panamá, con 29 audiencias públicas para recibir información de Estados, víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, según la información oficial. Entre los temas que se abordarán están la independencia judicial y el acceso a la justicia, los derechos de los defensores, la comunidad LGBTIQ+, la infancia migrante, las mujeres privadas de libertad, la libertad de expresión, el espacio cívico, la libertad religiosa y la extracción de minerales críticos, entre otros. “Las audiencias son un espacio de diálogo interamericano. No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha: escuchar a la sociedad civil, escuchar a los Estados, y escuchar a las personas que acuden a este foro con la esperanza de ser comprendidas”, continuó Ralón.