Finanzas

Créditos bancarios al sector empresarial de El Salvador crecieron 10.5 % a mayo

Por su parte, las captaciones mediante depósitos del sistema financiero de El Salvador alcanzaron US$24,632.1 millones, registrando un crecimiento interanual del 14.9 %, reporta el Banco Central de Reserva.

Por revistaeyn.com Durante los primeros cinco meses de 2026, el sistema financiero salvadoreño ha mantenido su estabilidad y continúa desempeñando, sin interrupciones, sus funciones de intermediación financiera, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Los créditos alcanzaron un saldo de US$21,626.0 millones, US$1,623.8 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior, lo que equivale a un crecimiento interanual de 8.1 %.

"El crédito mantiene su tendencia creciente con adecuada calidad de cartera, reflejando las condiciones positivas de seguridad y de inversión en el país", apunta el BCR. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el financiamiento al sector empresarial, que registró una expansión de 10.5 % equivalente a US$1,071.2 millones. Entre los sectores productivos con mayor dinamismo destacan la construcción, el comercio, los servicios y la industria manufacturera, cuyas carteras representan el 62 % del portafolio productivo. El crecimiento del crédito dirigido a los hogares también mostró un desempeño favorable en la expansión de la actividad crediticia, con un crecimiento interanual de 5.6 %, equivalente a US$552.6 millones, con énfasis en el financiamiento para la adquisición de vivienda que aumentó en 6.7 % y el consumo en 5.2 %.