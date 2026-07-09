Finanzas

Créditos bancarios al sector empresarial de El Salvador crecieron 10.5 % a mayo

Por su parte, las captaciones mediante depósitos del sistema financiero de El Salvador alcanzaron US$24,632.1 millones, registrando un crecimiento interanual del 14.9 %, reporta el Banco Central de Reserva.

  • Créditos bancarios al sector empresarial de El Salvador crecieron 10.5 % a mayo

    Los créditos alcanzaron un saldo de US$21,626.0 millones, US$1,623.8 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior. Foto de iStock
2026-07-09

Por revistaeyn.com

Durante los primeros cinco meses de 2026, el sistema financiero salvadoreño ha mantenido su estabilidad y continúa desempeñando, sin interrupciones, sus funciones de intermediación financiera, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Los créditos alcanzaron un saldo de US$21,626.0 millones, US$1,623.8 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior, lo que equivale a un crecimiento interanual de 8.1 %.

Nicaragua: Depósitos y créditos bancarios mantienen crecimiento de dos dígitos

"El crédito mantiene su tendencia creciente con adecuada calidad de cartera, reflejando las condiciones positivas de seguridad y de inversión en el país", apunta el BCR.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el financiamiento al sector empresarial, que registró una expansión de 10.5 % equivalente a US$1,071.2 millones.

Entre los sectores productivos con mayor dinamismo destacan la construcción, el comercio, los servicios y la industria manufacturera, cuyas carteras representan el 62 % del portafolio productivo.

El crecimiento del crédito dirigido a los hogares también mostró un desempeño favorable en la expansión de la actividad crediticia, con un crecimiento interanual de 5.6 %, equivalente a US$552.6 millones, con énfasis en el financiamiento para la adquisición de vivienda que aumentó en 6.7 % y el consumo en 5.2 %.

Panamá: Exportaciones de valor agregado crecieron 16,4 % a mayo

Por su parte, las captaciones mediante depósitos del sistema financiero alcanzaron US$24,632.1 millones, registrando un crecimiento interanual del 14.9 %, según el BCR.

Desde una perspectiva prudencial, los principales indicadores financieros continúan mostrando condiciones favorables. El índice de mora se mantiene en 1.6 %, muy por debajo del estándar prudencial del 4%, mientras que el coeficiente de solvencia se ubica en 15.1 %, superando el mínimo legal del 12 %.

Asimismo, los resultados financieros continúan en terreno positivo, alcanzando al cierre de mayo de 2026 una utilidad de US$202.9 millones, reflejando un desempeño operativo sólido, rentable y sostenible.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Préstamos
|
Finanzas
|
Construcción
|
Empresas
|
Industria
|
Sistema bancario
|
depositos bancarios
|
El Salvador
|
BCR
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE