Exportaciones salvadoreñas alcanzaron US$4,036.7 millones a julio, un aumento de 4.4 %

Centroamérica & Mundo

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, con US$1,322.8 millones, seguido por Guatemala, con US$786.6 millones, y Honduras, con US$623 millones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El comercio internacional de mercancías de El Salvador mantuvo una trayectoria de crecimiento durante los primeros siete meses de 2026, con un incremento tanto en las exportaciones como en las importaciones, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Reserva (BCR). Entre enero y julio, las exportaciones salvadoreñas alcanzaron US$4,036.7 millones, un aumento de 4.4 % frente a los US$3,865.9 millones registrados en el mismo período de 2025. Por su parte, las importaciones sumaron US$11,145.5 millones, con un crecimiento interanual de 8.5 %, superior al ritmo observado por las ventas al exterior.

El comportamiento de ambos flujos amplió el déficit de la balanza comercial. El saldo negativo pasó de US$6,405.6 millones entre enero y julio de 2025 a US$7,108.8 millones en igual período de 2026, equivalente a un incremento de 11 %. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, con US$1,322.8 millones, seguido por Guatemala, con US$786.6 millones, y Honduras, con US$623 millones. También destacaron Nicaragua, Costa Rica y México como mercados relevantes para los productos nacionales. En el caso de las importaciones, Estados Unidos encabezó nuevamente la lista de países de origen, con US$3,036.3 millones, seguido por Guatemala, con US$1,038.1 millones, y México, con US$853.5 millones. China también figura entre los principales proveedores de mercancías para el mercado salvadoreño. El comercio con Centroamérica registró avances en ambos sentidos. Las exportaciones hacia la región crecieron 1.7 %, hasta US$1,941.1 millones, mientras que las importaciones procedentes de Centroamérica aumentaron 5.8 %, a US$2,121.6 millones. Fuera del istmo, las exportaciones alcanzaron US$2,095.6 millones y las importaciones US$9,023.9 millones.