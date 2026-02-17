Centroamérica & Mundo

Índice de Confianza de Honduras se ubica en zona de expansión por primera vez desde 2022

El BCH reporta un repunte del Índice de Confianza de la Actividad Económica, que en enero de 2026 se ubicó en 53.8 puntos, un salto significativo frente a los 48.1 puntos registrados el mes previo.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La más reciente Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) divulgada por el Banco Central de Honduras (BCH) dibuja un panorama más optimista para la economía nacional en 2026, con señales de mayor confianza, crecimiento moderado y una inflación bajo control. Uno de los datos más relevantes del informe es el repunte del Índice de Confianza de la Actividad Económica, que en enero de 2026 se ubicó en 53.8 puntos, un salto significativo frente a los 48.1 puntos registrados el mes previo.

La cifra no solo refleja una mejora en la percepción de los analistas, sino que también marca el retorno a la zona de expansión —por encima de los 50 puntos— por primera vez desde octubre de 2022. El avance del indicador responde en un 43.2 % a la evaluación de la coyuntura actual y en un 56.8 % a las expectativas sobre el desempeño futuro. En otras palabras, pesa más la confianza en lo que viene que la valoración del presente, señala el BCH. Entre los factores que sustentan este mayor optimismo figuran una inflación contenida, un consumo interno más dinámico y el flujo sostenido de remesas familiares, que continúan siendo un soporte clave para la demanda de bienes y servicios. Los analistas dijeron al BCH también subrayan el fortalecimiento de la oferta de divisas en el mercado cambiario local, elemento que aporta estabilidad. Además, anticipan que un acercamiento constructivo con el gobierno de Estados Unidos podría generar beneficios en materia comercial y migratoria, especialmente en lo relacionado con aranceles y movilidad laboral.